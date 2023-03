Sarah Ferguson (63), nevesta Alžbety II. († 96), adoptovala po smrti britskej panovníčky jej štvornohých miláčikov. Muicka a Sandy údajne často štekajú do vzduchu, akoby videli svoju milovanú pani. Podľa Sarah ich kráľovná často navštevuje.

Dva posledné corgi kráľovnej Alžbety II. sa po jej smrti vrátili majiteľovi. Sandy a Muick boli pôvodne darom kráľovnej od Sarah a jej bývalého manžela princa Andrewa a ich dcér, princeznej Beatrice a princeznej Eugenie, v roku 2021. Sarah Ferguson sa o maznáčikov názležite stará a tvrdí, že často ich vidí štekať len tak do vzduchu, čo podľa nej značí, že ich kráľovná chodí navštevovať.

„Sú to úplní miláčikovia a ja si vždy myslím, že keď štekajú do prázdna a v dohľade nie je žiadna veverička, verím, že je to preto, že kráľovná ide okolo,“ povedala Ferguson pre zahraničný denník.

Kráľovná ako mladá slečna v záhradách zámku so svojimi psami corgi. Zdroj: profimedia

Zosnulá Alžbeta II. bola známa svojou láskou k psom. Jej štvornohí miláčikovia sa stali ikonou Veľkej Británie a svoju lásku k zvieratám si pestovala od malička. Prvým psom, ktorého vôbec mala, bola Susan. Kráľovná ju dostala ako darček k svojim 18. narodeninám v roku 1944. Susan bola čistokrvná čierna kokeršpanielka a bola s kráľovnou počas jej svadby s princom Philipom v roku 1947. Sučka ju dokonca sprevádzala aj na jej korunováciu.

Kráľovná Alžbeta II. preukázala svoju lásku k psom počas celého svojho panovania. Vždy sa zaujímala o ich dobro a často ich brala so sebou na prechádzky vo svojich sídlach. Alžbeta II. vlastnila počas svojho panovania viac ako 30 psov. Niektoré z jej najznámejších corgi psov boli Dookie, Jane, Susan, Monty, Willow a Holly.

Posledných psíkov z Buckinghamského paláca sa teda ujala Sarah a už skôr prezradila, že sa psíkom darí dobre, a uviedla, že je pre ňu „veľkou cťou“ ujať sa „národného pokladu“.