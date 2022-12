Topmodelka Irina Shayk (36) so svojou dcérkou Leou (5) trávi dostatok voľného času. Na najnovších fotografiách sa však prominentná mama prechádzala po uliciach New Yorku v zimnej bunde. Nebolo by na tom nič zlé, keby zjavne nezabudla, že jej dcéra má len papuče.

Supermodelka, o ktorej sa hovorí, že znovu otvorila románik s Leiným otcom Bradleym Cooperom (47), sa počas prechádzky držala za ruky so svojou päťročnou dcérou. Hviezda sa zahalila do čiernej bundy, do ktorej ladila šatku i nohavice. Outfit svojej dcéry však zjavne nedomyslela. Lea chodila chladnými ulicami New Yorku len v papučkách.

Pre krásku bolo zjavne dôležitejšie jej pohodlie a ona sama bola zababušená až po uši. V tomto období je vo Veľkom Jablku približne 5 stupňov, čo značí poriadne chladno.

Irina Shayk nemá zjavne problém ani so zmrzlinou. Počas zimných mesiacov ju dopraje aj svojej dcére. Zdroj: profimedia

Tentoraz bola promi mamička videná so svojou dcérkou sama. V poslednom čase však vídať pár Bradley a Irina často na verejnosti.

Najnovšie špekulácie o ich vzťahu udávajú, že by mala byť dvojica opäť spolu. V poslednom období sú často videní na spoločnej prechádzke, dokonca spolu trávili aj letnú dovolenku na Bahamách, ktorú modelka zdokumentovala na svojom Instagrame.

Irina Shayk sa na sociálnej sieti Instagram pochválila v pondelok fotografiami z exotickej dovolenky na Bahamách. Modelka však na romantickej pláži netrávila chvíle sama, ale so svojím expartnerom a otcom jej dcérky hercom Bradley Cooperom. Zdroj: instagram @IrinaShayk

Ani Cooper, ani Shayk však neurobili verejné vyhlásenie o stave ich vzťahu. Zdroj blízky páru povedal pre magazín People: 'Irina je veľmi šťastná, že môže tráviť čas s Bradleym. Veľmi ho miluje.“

