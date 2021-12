Sesternica princa Harryho a Williama Lady Amelia Windsor (25) je v poradí na britský trón až na 42. mieste. Z toho, že o korune môže iba snívať, si však ťažkú hlavu nerobí. Skôr než na britskom tróne ju totiž uvidíte na módnych prehliadkach, večierkoch, a keď budete mať šťastie, aj na dovolenke hore bez. Urodzená blondínka má už od detstva záujem o módu a modeling a v súčasnosti pracuje pre agentúru Storm Model Management Agency, ktorá, mimochodom, preslávila aj topmodelku Kate Moss (47).

Poriadnymi číslami sú aj deti gréckeho korunného princa Pavlosa (54) a jeho manželky Marie-Chantal (52), ktoré mali zrejme odlišnú výchovu než deti Kate a Williama. Ich najstarší syn Konstantin Alexios Grécky a Dánsky (23) je síce v poradí na trón na druhom mieste, viac ako prípravy na životnú rolu ho však zaujíma študentský život. Rovnako sú na tom aj jeho súrodenci: princ Achileas-Andreas (21) a princezná Maria-Olympia (25). Urodzená princezná má už teraz našliapnuté na sľubnú kariéru modelky a od 17 rokov pracuje pre módny dom Dior.

Takpovediac z iného súdka je holandská princezná Amalia, ktorá tohto roku v decembri oslávila svoje 18. narodeniny a o deň neskôr zložila prísahu členom Štátnej rady, najvyššej poradnej skupiny holandskej vlády, čím potvrdila svoju funkciu oficiálneho následníka trónu. Amalia sa okrem toho vzdala mimoriadne štedrého ročného vreckového vo výške 1,6 milióna eur, na ktorý má nárok až do času, kým sa ujme svojich kráľovských povinností.

Holandský kráľ Viliam Alexander (uprostred), holandská princezná Amalia (vpravo) a holandská princezná Ariane pózujú v záhrade kráľovského paláca v Haagu. Zdroj: Piroschka van de Wouw

Vzorom pre budúcich kráľov a kráľovné by mohla byť aj dcéra Caroline Monackej a princa Arnošta Augustusa. Princezná Alexandra (22) sa na verejnosti síce objavuje len sporadicky a všetok svoj čas venuje štúdiu, no do pozornosti sa dostala vďaka krasokorčuľovaniu, ktorému sa venovala 10 rokov. V roku 2015 dokonca reprezentovala Monako na Európskom olympijskom festivale mládeže.

Za spomenutie určite stojí aj kráľovská rodina z Monaka na čele s princom Albertom a jeho manželkou princeznou Charlene či španielska kráľovná Letizia, ktorú zahraničné médiá prirovnávajú k vojvodkyni Kate. Na rozdiel od britskej kráľovskej rodiny však nemusia dodržiavať nútené formality či prísny protokol.

