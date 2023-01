Princ Harry vo svojej novej životopisnej knihe Spare prezradil viac, ako by sa na člena kráľovskej rodiny patrilo. Mimo iného nechal čitateľov nahliadnuť do svojich prvých sexuálnych skúseností. Vďaka čomu sa okamžite spustilo akési pátranie po staršej žene, ktorá mala Harryho pripraviť o panictvo, keď mal ešte len 17 rokov. Netrvalo dlho a médiá vypátrali ženu, ktorá pravdepodobne pred rokmi pripravila princa o nevinnosť.

Harry v novej knihe opísal aj svoj celkom prvý sexuálny zážitok. Vo veku 17 rokov vraj stratil svoje panictvo so staršou ženou na poli za hlučnou krčmou. „Rýchlo som na ňu skočil, potom ma potľapkala po zadku a poslala preč," opísal svoju prvú sexuálnu skúsenosť vo svojej knihe.

Princ Harry nebol žiadne neviniatko. Ožieral sa už ako 17-ročný a v rovnakom veku vyskúšal drogy a prišiel o panictvo. Zdroj: Profimedia

Podľa jeho slov to však nebol práve najlepší zážitok, práve naopak. Nemenovaná žena sa k nemu údajne správala ako k mladému žrebcovi a celý akt mu pripadal ponižujúci. "Jednou z mojich mnohých chýb bolo, že som to urobil na poli, hneď za veľmi rušnou krčmou. Niet pochýb, že nás niekto videl,“ napísal Harry, pričom dodal, že krátko po ponižujúcom akte mal rozhovor so svojím ochrankárom, ktorý o jeho sexuálnom harašení za krčmou vedel.

Po šokujúcom priznaní princa Harryho začali britské médiá pátrať po tom, kto by mohla byť záhadná staršia žena z jeho opisu prvého sexu.

Po tom, čo niekoľko žien poprelo, že by išlo o ne, padlo podozrenie verejnosti na bývalú modelku a výkonnú riaditeľku súkromného letiska Cotswold Airport Suzannah Harveyovú (44), ktorá už v minulosti pletky s Harrym otvorene priznala. Harry mal v tom čase práve 17 a ona mala 23 rokov.

Princ Harry odhalil v knihe mnoho šokujúcich informácií. Zdroj: TV Markíza

Prvýkrát sa o úlete s Harrym rozhovorila už v roku 2002 v rozhovore pre denník Daily Mail. Po vianočnom plese v luxusnom sídle Badminton House v Gloucestershire sa na poli za budovou mali vášnivo pobozkať. „Bolo to pekné. Zaobchádzal so mnou ako dospelý muž. Chytil ma okolo pása a pritiahol si ma k sebe,“ popísala. Bolo to vraj „také horúce, až z nich stúpala para“. Došlo azda vtedy na viac než len na bozk? Harveyová je navyše známou milovníčkou koní, čo by sedelo k Harryho opisu, že sa k nemu žena správala ako k žrebcovi.

