Tisíce slovenských žien si zamilovali seriál Láska na prenájom, kde sa doťahujú dve hlavné postavy Serkan a Eda. Mnohé dokonca potešila správa, že dvojica spolu randí aj v skutočnosti, no medzičasom šli od seba a obaja už majú nových partnerov. A hoci sa toho o novej Serkanovej láske veľa nevie, s fanúšikmi sa predsa len podelil o záber s najmilovanejšou ženou.

Sympatický Kerem Bürsin si získal v minulosti nielen Hande, ale aktuálne aj milióny žien po celom svete, našu krajinu nevynímajúc.

A znie to "neuveriteľne", ale aj Kerem bol raz dieťa, kým z neho vyrástol statný muž. A hoci to u herca nie je zvykom, pri príležitosti narodenín jeho mamy urobil ústupok a zverejnil záber z detstva. Malý Kerem má na fotografii kučeravé blond vlasy a sedí v náručí milovanej mamy. Čo poviete, spoznali by ste ho?