Milionárka si dala spolu s manželom Carterom Reumom (42) vynosiť dieťa pomocou náhradnej matky a po niekoľkých týždňoch od potvrdenia rodičovstva svetu prezradila aj jeho meno.

Na Instagrame zverejnila, že mená pre deti má vybrané už niekoľko rokov. Zatiaľ čo syn nesie meno Phoenix Barron Hilton Reum, pre budúcu dcéru vybrala London Hilton. Hviezda sa netají ani tým, že pomenovanie vyberala podľa mapy. „Prezerala som si ju, pozerala som rôzne mestá a štáty a hľadala som niečo, čo by sa hodilo k Paris a London,“ popísala. Nakoniec ju zaujal práve Phoenix – hlavné mesto štátu Arizona.



Prezradila aj dôvod, ktorý viedol Paris k bájnemu menu. „Fénix má hneď niekoľko popkultúrnych referencií, ale hlavne je to vták, ktorý zhorí a povstáva z popola, aby sa znova rozletel. Priala by som si, aby môj syn vedel, že pohromy a triumfy sú súčasťou našich životov. A aby mu to dávalo nádej do budúcnosti,“ zdôraznila Paris.

Paris Hilton sa vďaka náhradnej matke dočkala synčeka. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cn0oCHOOI4T/

Ikonická párty žena, ktorá vymetala večierky jedna radosť, šokovala fotografiami, na ktorých pózovala opitá a s obscénnymi pózami, sa teda usadila a stala sa mamou. Zdá sa, že manželstvo a potomok ju poriadne zmenili a bývalá Paris je definitívne minulosťou!



