Simon Leviev sa narodil ako Shimon Hayut v Bnei Brak, meste na východ od Tel Avivu, zmenil si meno, ale v skutočnosti nemal žiadny vzťah k rodine izraelských diamantových magnátov. Pôvodne utiekol z Izraela v roku 2011, aby sa vyhol súdnemu procesu za zločiny súvisiace s podvodmi, ktoré spáchal vo veku 20 rokov, a zamieril do Fínska, kde začal so svojím diabolským plánom, ktorý zachytáva nový dokument na Netflixe s názvom The Tinder Swindler.

V roku 2015 si odsedel 2 roky vo fínskom väzení po tom, čo podviedol tri ženy, a po prepustení v roku 2017 sa vrátil do Izraela. Predtým, ako ho stihli zatknúť, opäť ušiel a zamieril späť do Európy, aby pokračoval vo svojom pláne využívania a okrádania naivných žien.

Jeho plán bol podľa nového dokumentu Netflixu tento: Stretávať sa so ženami na Tinderi, viesť ich k presvedčeniu, že je bohatý dedič pracujúci v nebezpečnom diamantovom biznise, a začínať vzťahy na diaľku. Po celý čas „cestoval za prácou“ a žil v luxuse z peňazí svojej predchádzajúcej obete.

Zdroj: netflix The Tinder swindler

Po tom, čo chvíľu chodil s jednou ženou, vysvetlil, že je v nebezpečenstve, poslal videá krvácajúceho „bodyguarda“ a povedal svojej priateľke, že potrebuje použiť kreditnú kartu na meno niekoho iného, ​​aby nebol sledovaný. Jeho priateľky mu posielali kreditné karty, brali si pôžičky a úvery a dokonca mu v čase núdze posielali kufre s vybratou hotovosťou. Sľúbil im, že im to oplatí. Samozrejme, že mu verili, bol to diamantový princ, ktorý všade lietal súkromne, býval v tých najkrajších hoteloch a vždy chodil v značkovom oblečení. A on im ich peniaze nakoniec skutočne vrátil, nie však tak, ako by si predstavovali. Splatil im to nekrytými šekmi, falošnými hodinkami a bankovými prevodmi, ktoré nikdy neprešli. Ani jedna zo žien netušila, že všetko bohatstvo, ktoré na fotkách a videách videla, boli peniaze ženy, ktorá naletela pred ňou.

Vo väzbe si posedel len päť mesiacov

Hľadaný muž v Izraeli, vo Švédsku, v Anglicku, Nemecku, Dánsku a Nórsku Leviev bol nakoniec chytený políciou pomocou falošného pasu v Grécku v júli 2019 a vydaný do Izraela. Vtedy všetky obvinenia proti sebe poprel. "Mám právo vybrať si, aké meno chcem, nikdy som sa neprezentoval ako syn nikoho, ale ľudia používajú svoju fantáziu," povedal pre izraelský kanál Channel 12. „Možno som im počas toho procesu zlomil srdcia... no nikdy som od nich nevzal ani cent, tieto ženy sa bavili v mojej spoločnosti, cestovali a videli svet za moje peniaze,“ tvrdil.

V decembri 2019 bol v Izraeli odsúdený za krádež, podvod a falšovanie dokumentov z roku 2011, ktoré nesúviseli s jeho zločinmi v Európe, a odsúdený na 15 mesiacov väzenia. Po piatich mesiacoch ho prepustili za dobré správanie.

Užíva si luxus na slobode

Dnes už 31-ročný Simon Leviev žije podľa príbehov na Instagrame zobrazených v The Tinder Swindler znova ako slobodný muž v Izraeli. Predtým, ako sa dokument dostal na Netflix, bol jeho účet aktívny takmer so 100 000 sledovateľmi, hoci bol nastavený ako súkromný. Keď však tento dokument v posledných dňoch získal popularitu, Simon úplne deaktivoval svoj Instagram. Napriek tomu sa fotografie z jeho luxusného života dostali na verejnosť.

Zdroj: netflix The Tinder swindler

Simon Leviev nebol obvinený zo žiadnych zločinov, ku ktorým mohlo dôjsť mimo Izraela, vrátane podvodov spáchaných na Cecilii Fjellhøyovej, Pernille Sjöholmovej alebo Ayleen Charlotte, ktoré sa objavujú v dokumente Netflixu. Podľa denníka The Times of Israel údajne len v rokoch 2017 - 2019 vydrankal podvodom od obetí na celom kontinente 10 miliónov dolárov. A zatiaľ čo on si žije ako prasa v žite, jeho obete Cecilie, Pernilla a Ayleen stále splácajú svoje dlhy.