Raper Kanye West (44) nesie rozvod s Kim Kardashian (41) veľmi ťažko. Aby sa počas náročného obdobia necítil sám, začal sa obklopovať sexi ženami, ktoré nápadne pripomínajú jeho ex. Po randení s herečkou Juliou Fox (32) sa po jeho boku objavila modelka Chaney Jones (24), ktorá akoby najslávnejšej Kardashianke z oka vypadla.

Sedemročné manželstvo Kim Kardashian a Kanyeho Westa sa skončilo začiatkom roka 2021, keď slávny pár ohlásil odlúčenie a rozvod. Hoci sú oficiálne ešte stále manželia, každý si žije svojím vlastným životom. Zatiaľ čo Kim nahradila Kanyeho 28-ročným hercom a komikom Petom Davidsonom, ktorý sa slávnemu raperovi vôbec nepodobá, Kanye trochu nezdravo hľadá útechu v náručí Kiminej dvojníčky.

Prominentná dvojica ohlásila rozvod začiatkom januára 2021. Zdroj: Getty Images

Bohatý, no bipolárnou poruchou trpiaci Kanye West randil najskôr s herečkou a modelkou Juliou Fox, s ktorou sa zoznámil na Silvestra. V tom istom mesiaci Foxová (32) začala hovoriť o tom, že je raperovou „múzou“, odkedy sa prvýkrát stretli. Najnovšie sa však objavil po boku sexi 24-ročnej modelky Chaney Jones, ktorú 7. februára vzal na večeru v Malibu. Nie je to však prvýkrát, čo sa títo dvaja ukázali spolu. Prvýkrát ich paparacovia nachytali už koncom januára. Modelka sa však až príliš nápadne podobá na Kanyeho ex Kim. Neveríte? Presvedčte sa v galérii článku TU!

