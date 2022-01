Pri príležitosti 40. narodenín Kate zverejnil Kensingtonský palác tri portréty odhaľujúce tri osobnosti vojvodkyne z Cambridge, ktoré verejnosť vidí len zriedka. Snímky nafotil taliansky módny fotograf Paolo Roversi v Kew Gardens.

Zdroj z paláca pre britský denník Dailymail uviedol: „Na troch fotografiách môžete vidieť tri aspekty osobnosti Kate. Má kráľovskú stránku – ako môžete vidieť na klasickom zábere, kde sa pozerá do diaľky, v červených šatách je neformálnejší obraz modernej ženy vo veku 40 rokov a potom je tu detailný záber, ktorý ponúka intímnejší pohľad na usmiatu a zábavnú Kate.“

V rozhovore pre Corriere.it Paolo prezradil, ako počas fotenia nasnímal 250 záberov, pričom princ William (39), princ George (8), princezná Charlotte (6) a princ Louis si vybrali svoj obľúbený záber na zverejnenie. Rodina si vybrala čiernobiely obraz, na ktorom je Kate otočená pred kameru, a nazval ho „bezstarostné dievča, ktoré sa vracia“.

Fotograf medzitým vysvetlil, ako sa prvý raz stretol s Kate minulý november v Kensingtonskom paláci na čaji a prehovoril aj o jej obavách z fotenia. „Keďže poznala moje fotografie s modelkami, trochu sa bála dlhého sedenia, ktoré si vyžadovalo asi štyri hodiny práce. Ale keď začala, bolo to veľmi ľahké," uviedol fotograf. Paolo tiež prezradil, ako počas fotenia v Kew Gardens požiadal Kate, aby „zatancovala“ pred fotoaparátom, aby získal dokonalý záber. „Nakoniec som chcel fotiť v pohybe, tak som ju s tou nádhernou širokou sukňou roztancoval pred mojím fotoaparátom na akýsi zrýchlený valčík zmiešaný so štipkou rock'n'rollu. Ale je to zatiaľ tajný záber," prezradil tajnostkársky fotograf, ktorý má v rukáve pravdepodobne eso v podobe dokonalej fotografie britskej vojvodkyne.

Po skončení fotografovania urobil Paolo užší výber záberov, z ktorých si následne Kate s pomocou Williama a detí vybrala tri najlepšie, ktoré Kensingtonský palác nakoniec pri príležitosti jej narodenín zverejnil. Po slovách fotografa sú však fanúšikovia vojvodkyne zvedaví hlavne na tajuplný záber tancujúcej Kate. Kto vie, možno sa tajomnej fotografie čoskoro dočkáme.