Herečka Elizabeth Hurey (56) sa okrem svojej nestarnúcej krásy môže popýšiť aj svojím 19-ročným synom, ktorý sa vydal na dráhu modela. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by si však Damiana nemýlili so ženou. Keď uvidíte jeho fotografie, neuveríte vlastným očiam.

Damian Charles Hurley (19) je anglický herec a model. Je synom herečky Elizabeth Hurley a amerického podnikateľa Steva Binga. Napriek tomu, že má len 19 rokov, vo svete modelingu je jeho meno pomerne veľmi známe. Mladík sa však nepýši len sexi vypracovaným telom, ktoré na sociálnej sieti Instagram pravidelne odhaľuje, no aj svojou nezvyčajnou krásou.

Plavé dlhé vlasy, modré oči, uhrančivý pohľad a tvár porcelánovej bábiky. Práve tieto črty, ktoré zdedil po svojej krásnej mame, sú dôvodom, prečo si mladého muža často mýlia so ženou. Tento mladý muž skutočne vyzerá ako dvojča svojej slávnej matky Liz Hurleyovej, ktorá zažiarila napríklad v komédii Zmluva s diablom.

A aj to je možno dôvod, prečo sa Damianovi (19) už otvorili dvere do sveta modelingu – v roku 2020 získal prestížnu zmluvu od agentúry IMG Models, do ktorej patria napríklad Kate Mossová (47) či Gisele Bündchenová (41). Čo poviete, pomýlili by ste si ho so ženou aj vy?