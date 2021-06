Nie je to tak dávno, čo sa po Karlovom moste prechádzal slávny hollywoodsky fešák Orlando Bloom – filmový Legolas z Pána prsteňov či šarmantný Will z Pirátov Karibiku. Spolu s ním však v Prahe nakrúca seriál aj najžiadanejšia modelka sveta Cara Delevingne (28), ktorá v posledných rokoch žiari skôr ako herečka.

Obe celebrity sú hlavnými hviezdami seriálu fantasy seriálu Carnival Row, ktorý produkuje Amazon. Ani Cara, ani Orlando nie sú pritom v Prahe po prvýkrát, no kráska z prehliadkových mól si českú metropolu nevie vynachváliť.

V minulosti síce velebila najmä početné pamiatky vrátane historických uličiek a kostolíkov, no tentoraz ju počas letného slnečného dňa zlákala Vltava. Čechom sa tak mohol naskytnúť pohľad na modelku (a herečku) najvyššieho kalibru, ktorá si užívala volné chvíle na šlapátku pri Karlovom moste. Spoločnosť jej robil len jej štvornohý miláčik, ktorého si, podobne ako predtým Orlando, vzala so sebou do Čiech.

