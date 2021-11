FOTO SVADBA ROKA Paris Hilton: Div, že s takým „šutrom“ na prste vôbec dokázala zdvihnúť ruku! ×

Po štyroch zásnubách to konečne dotiahla až pred oltár! Dedička hotelového impéria Hilton Paris (40) v minulosti oznamovala a rušila zásnuby, ako sa jej zachcelo, no tomu je už koniec. Sériu najmenej dvanástich neúspešných vzťahov slávna blondínka totiž ukončila veľkolepým vstupom do chomúta, ktorý sa navyše rozhodla zdokumentovať vo svojej novej reality šou.