Alana a Marielle Hadid síce nie sú také slávne a neživia sa modelingom, ako ich mladšie sestry, no chudobou rozhodne netrpia. Alana pracuje ako osobná stylistka a dizajnérka, a pozná so svetovými hviezdami, akými sú napríklad Jennifer Lopez či Donatella Versace. O päť rokov staršia Marielle má skôr podnikateľského ducha a do módy sa veľmi nehrnie. Prvorodená dcéra Mohameda má však vlastnú firmu s okuliarmi, ktorá je aj vďaka názvu Hadid vynáša slušné peniaze.

Otec štyroch sestier Mohamed Hadid, ktorý je známy tým, že stavia luxusné hotely a sídla, predovšetkým v štvrti Bel Air v Los Angeles, bol do roku 1992 ženatý s Mary Butler. Práve s ňou má jordánsky podnikateľ dcéru Gigi a Bellu. Obe sestry sa už ako malé začali objavovať v reklamách a matka ich prihlasovala na castingy od výmyslu sveta.

Modelky Bella a Gigi Hadid v detstve. Zdroj: Instagram

Ako prvej sa vo svete modelingu podarilo prezradiť staršej Gigi. Netrvalo dlho a v jej šľapajách už kráčala aj mladšia Bella, ktorú v roku 2019 označili za najžiadanejšiu modelku sveta. Bellu však fanúšikovia podozrievajú z plastických operácii, pretože na fotografiách z mladosti sa na seba takmer vôbec nepodobá.

Prečítajte si aj: