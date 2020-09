Irina a Bradley! Po Angeline Jolie a Pittovi azda druhý hollywoodsky pár, ktorý majú zahraničné médiá najviac v hľadáčiku. Dvojica sa po dlhom čase konečne stretla a miestami do vyzeralo tak, že majú k sebe opäť blízko.

Bradley Cooper a jeho expartnerka Irina Shayk sa síce nikdy nezosobášili, no napriek tomu spolu vychovávajú trojročnú dcérku Leu. Po premiére filmu Zrodila sa hviezda, kde si po boku Coopera zahrala Lady Gaga, sa špekulovalo, že spolu randia a že počas nakrúcania to medzi nimi poriadne iskrilo. Románik na pracovisku sa však medzi hercom a speváčkou nepotvrdil, no samotný film vzťahu Coopera a Iriny rozhodne neprospel.

Len niekoľko dní po premiére zachytili paparaci dvojicu v aute a deň nato si už Irina balila kufre a zo spoločného domu sa odsťahovala. Z najnovších záberov dvojice však zostal v pozore celý Hollywood. Irina sa stretla s Bradleym rovno na ulici, keď jej odovzdal dcérku Leu, o ktorú sa starajú na striedačku. Obaja sa pritom vrúcne objali a nalepení jeden na druhého stáli ešte niekoľko sekúnd.

Myslíte si, že sa Bradley Cooper a Irina Shayk k sebe ešte niekedy vrátia?

Neviem. 8%

Nie. Vôbec sa k sebe nehodia. 13% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

O tom, že by sa k sebe skutočne vrátili, však zahraničné weby neinformujú. Fanúšikovia dvojice sú napriek tomu vo vytržení a dúfajú, že sa k sebe jedného dňa vrátia.