Brigitte Macron sa po dlhšom čase opäť ukázala na verejnosti a jej kroky smerovali na 14. ročník Filmového festivalu FFA. Prvá dáma Francúzska si obliekla úzke nohavice, v ktorých ukázala chudšie nohy, biele sako a biele tenisky, ktoré občas vystriedala s obľúbeným párom lodičiek. Najväčšiu pozornosť však pútal jej obrovský zásnubný prsteň na ľavej ruke, ktorý dostala od Macrona v roku 2007.

Brigitte a Emmanuel Macron sa vzali v roku 2007, iba rok po rozvode s jej bývalým manželom, bankárom Andrém, za ktorého sa vydala ešte v roku 1974. Brigitte sa pritom s terajším prezidentom Francúzska stretávala už dlhšie a prvý raz si padli do oka, keď bol Macron ešte študentom. Od svojej manželky je mladší o 24 rokov.

Francúzsky prezident Macron (15) a už teraz, jeho manželka, Brigitte Macron. Zdroj: Twitter

DVA ZÁSNUBNÉ PRSTENE

Čo o prvej dáme Francúzska možno neviete, je to, že na ruke nosí dva zásnubné prstene. Nie je to však preto, že by dostala od Macrona rovno dva prstene alebo nebodaj, mala bočné úmysly. Druhý prsteň na jej ruke patril jej staršej sestre, ktorá zomrela, keď mala Brigitte 8 rokov. "Má tak pri sebe kúsok svojej sestry," komentovali známi Brigitte pre francúzske médiá.

