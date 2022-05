Zatiaľ čo svetoví lídri sa sústreďujú hlavne na cesty do Kyjeva a na stretnutie s prezidentom Zelenským, herečka, ktorá je zároveň vyslankyňou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, si to namierila do západoukrajinského mesta Ľvov.



Zdroj: twitter @ukraine media / viral

„Obyčajný deň na Ukrajine. Išla som na kávu, keď vtom vošla Angelina Jolie,“ napísala miestna novinárka, ktorá bola svedkom príchodu hollywoodskej hviezdy, na sociálnej sieti. Ľvov je momentálne ochranným mestom pre utekajúcich z nebezpečnejších oblastí krajiny a od začiatku vojny poskytol azyl približne 200-tisíc utečencom.

Herečka počas víkendu navštívila hlavne rodiny a deti v utečeneckých centrách, ako aj deti v nemocniciach. S Ukrajincami sa rozprávala priamo v uliciach, kde si vypočula smutné osudy a ľudí utekajúcich pred vojnou. Počas náročných chvíľ neprejavila celebritné maniere. Naopak. V meste sa pohybovala v ležérnych nenápadných outfitoch, rozprávala sa a hrala sa s deťmi a ochotne sa fotila so záujemcami.

Zdroj: twitter @ukraine media / viral

Návšteva sa však nezaobišla bez dramatického momentu. Nastal v sobotu, keď sa nachádzala na železničnej stanici a nad mestom sa ozvali sirény oznamujúce možný letecký útok. Herečka spolu so svojím tímom sa rozbehla do jedného z úkrytov a to, že Angeline nebolo všetko jedno, zaznamenali kamery, ktoré zachytili jej znepokojený výraz. Ľudí naokolo však stihla uistiť, že je v poriadku a náhlila sa ďalej do krytu. Včera ešte nebolo jasné, ako dlho sa Angelina v meste zdrží a či navštívi aj ďalšie mestá.

