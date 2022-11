Keď v júni 2019 ohlásila známa dvojica rozchod, fanúšikovia boli sklamaní a verili, že sa medzi Bradleym a Irinou všetko urovná. A ako sa zdá, dočkali sa. Dvojica spolu strávila čas už v lete počas dovolenky na Bahamách. V uplynulých týždňoch sa dokonca objavili v uliciach New Yorku, pričom pôsobili ako zamilovaní tínedžeri.

Vďaka čoraz častejším spoločným prechádzkam a fotografiám sa v Hollywoode začalo šepkať, že Irina a Bradley si k sebe znova hľadajú cestu. Po špekuláciách o staronovej láske spolu dokonca tento týždeň strávili Deň vďakyvzdania zase ako rodina.

Cooper v New Yorku vyzdvihol svoju staronovú milú a ich spoločnú dcéru, aby potom spoločne strávili jeden z najdôležitejších sviatkov v Amerike – Deň vďakyvzdania – v jeho domove v luxusnej štvrti West Village. Tak azda už to tentoraz klapne. Irina sa pritom mala už v minulosti vyjadriť, že by bola šťastná, ak by sa k sebe vrátili, uviedol to nemenovaný zdroj pre magazín People.

"Obaja boli single a začali sa spolu viac stretávať". Nemenovaný zdroj tiež dodal, že Irina je "veľmi šťastná, že môže tráviť čas s Bradleym" a že ho "veľmi miluje", dodal zdroj blízky páru.

