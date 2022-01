Dnes ich pozná celý svet, no kedysi boli úplne bežnými ľuďmi, ktorí si žili svoje životy bez pozornosti médií či fanúšikov. Nielen hollywoodske hviezdy filmového plátna, ale aj speváci, modelky či ostatné osobnosti sa na výslní poriadne zmenili. Neveríte? Niektorých by ste možno na fotografiách z ich minulosti ani nespoznali.

Mnoho z celebrít, ktoré dnes vídame na titulkách časopisov, prešlo počas svojho života veľkou premenou. Či už to boli plastické operácie, ktoré zmenili ich vzhľad, alebo jednoducho len "vyrástli" do dnešnej podoby, mnohé z nich by ste na starých záberoch možno ani nespoznali.

Sylvester Stallone predtým, než sa z neho stal slávny Rocky, našiel v New Yorku nezvyčajné spôsoby, ako sa uživiť. Údajne čistil klietky s levmi v zoo v Central Parku, pracoval ako uvádzač v divadle – a v roku 1969 dokonca hral vo filme pre dospelých s názvom „Party at Kitty and Stud's“. Zdroj: reprofot Party at Kitty and Stud's

Obrovskou premenou prešla napríklad niekdajšia hviezda Pobrežnej hliadky či Playboya Pamela Anderson, ktorej plastikami zväčšené prsia sa stali legendou. Než ju svet spoznal, bola však úplne normálnym dievčaťom. Podobne je na tom aj akčný hrdina Tom Cruise, ktorý si napríklad dal upraviť svoje krivé zuby. Na záberoch z mladosti by ste však možno nespoznali ani ďalšie hviezdy.

Viete napríklad, ako vyzerali speváčka Céline Dion, Kim Kardashian či vojvodkyňa Meghan? Že nie? Na nasledujúcich stranách nájdete ich fotografie z čias, keď ich svet ešte nepoznal.

