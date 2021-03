Milionárka Carmen Geissenová, známa z reality šou o ťažkom živote zbohatlíkov, prešla počas svojho života obrovskými premenami. O Carmen je známe, že svoje telo aj tvár rada zverí do rúk odborníkov, aby si svoju mladosť zachovala čo najdlhšie. O to zaujímavejšie je, keď sa z času na čas objavia na internete fotografie z jej mladosti či dokonca, ako v tomto prípade, zábery z jej detstva.

Carmen je vášnivou milovníčkou sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých sa rada delí o svoj luxusný život aj so svojimi fanúšikmi. Ľudia tak môžu sledovať jej premeny či dobrodružstvá v podobe luxusných dovoleniek, pilotovania helikoptéry či leňošenia pri bazénoch. Z času na čas však na Carmen doľahne akási nostalgia a zrazu sa na internete objavia aj zábery z jej mladosti alebo dokonca z detstva.

Zdroj: instagram @carmengeiss_1965

Najnovšie tak svojich fanúšikov v slabej chvíľke potešila fotografiami z detstva, aby sa pochválila, že už ako malé dievčatko mala život plný dobrodružstiev a výletov. Na jednom zo záberov drží malá Carmen dokonca tigra. Práve pri tejto fotografii sa objavil aj trefný komentár. "Vždy ma lákali veľké zvieratá," napísala Carmen k zverejnenému záberu.

A ako sa zdá podľa ostatných zverejnených záberov, Carmen mala už v detstve jasnú predstavu o tom, čomu by sa v budúcnosti rada venovala. Na fotografiách totiž pózuje skoro ako profesionálna modelka. Musíme však priznať, že ak by fotografie nezverejnila samotná Carmen, asi by sme ju na záberoch ani nespoznali. A čo vy?