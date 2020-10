Shania Twain pochádza z priemernej rodiny, no napriek tomu sa rozhodla, že si splní sen a stane sa uznávanou speváčkou. Aj keď prvé vystúpenia ani samotný výzor mladučkej Shanie neohúrili, prelom v jej kariére prišiel v roku 1995 s albumom "The Woman in Me", ktorý ju okamžite vystrelil medzi hviezdy svetového formátu. Tento rok ubehlo od jeho vydania už 25 rokov.

Shania Twainv čase svojej slávy. Zdroj: Instagram

Na vzhľade speváčky v jej mladosti zapracovalo niekoľko odborníkov, ktorých prioritou bolo dať do poriadku napríklad jej nepekný chrup. V rukách vizážistov sa zo škaredého káčatka stala krásna labuť, ktorej hlas ovládol rádiá po celom svete. Ako sa však zdá, ani táto charizmatická kráska neodolala vidine večnej mladosti a krásy a svoju tvár pred časom zverila do rúk plastických chirurgov.

Klebety o jej vylepšeniach sa začali kolovať rýchlo, fanúšikovia Shanie si hneď všimli, že na speváčkinom výzore je niečo úplne iné. Magazín Life & Style prišiel s tvrdením, že "Shania kombinovala zákroky ako botox, výplne líc a laserové ošetrenia, aby sa pokožka jej tváre znova napla a vyplnila.“ Hoci vyzerá speváčka na svoj vek veľmi dobre, málokto by ju po tejto drastickej premene spoznal na ulici. Okrem plastických zákrokov totiž zmenila aj farbu vlasov a z charizmatickej krásky je dnes skôr plavovláska. Čo poviete, spoznali by ste ju?