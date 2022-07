Anastacia, celým menom Anastacia Lyn Newkirk je americká speváčka a skladateľka. Na prelome tisícročia bolo jej meno hojne skloňované. Hity ako I'm Outta Love, Left Outside Alone alebo Sick And Tired drvili hitparády. Speváčka v tom čase celosvetovo predala približne 30 miliónov albumov. No zrazu sa po nej zľahla zem. Ako sa neskôr ukázalo, dôvodom bola rakovina, ktorá speváčku potrápila až dvakrát. Dnes sa však znova vracia na pódiá a napriek krutým diagnózam na svojich 53 rokov vôbec nevyzerá.

Speváčka sa preslávila už pred viac ako dvadsiatimi rokmi, keď sa do povedomia poslucháčov dostala hitom I´m Outta Love (2000). Na vrchole kariéry, v roku 2003, jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka. S chorobou bojovala tri roky a zvíťazila. V roku 2013 plánovala veľký návrat, ale choroba sa jej vrátila. Vtedy sa rozhodla k odvážnejšiemu a drastickejšiemu kroku, dala si urobiť obojstrannú mastektómiu, aby sa jej už rakovina tretíkrát nevrátila.

Anastacia v čase najväčšej slávy. Zdroj: Ján Dzúr

Okrem rakoviny, ktorú porazila dvakrát, sa stretávala aj so srdcovou chybou alebo Crohnovou chorobou. „To bol asi môj najväčší problém. Vždy, keď som bola pripravená vrátiť sa do práce, prišla ďalšia choroba,“ priznala vlani v októbri pre News Corp. „Potom je ťažké udržať krok,“ dodala. Speváčku však neničili len choroby, ale aj súkromný život. Zatiaľ čo na pódiách sa jej darilo, v láske šťastie nemala.

Herečka svetu od rozvodu pred 12 rokmi neukázala žiadneho ďalšieho partnera a profiluje sa ako single. „Keď som sa vydávala za svojho bodygurda Wayna Newtona v roku 2007, verila som, že je to na celý život. Len tri roky potom som sa rozviedla, nefungovalo to. Žiadna dráma sa nekonala, nemali sme deti, takže to nebolo komplikované a dodnes sme schopní sa spolu baviť a objať sa, keď sa stretneme. Celkom civilizované, však?“ uviedla v roku 2017 Anastacia.

V poslednom čase sa jej však návrat na výslnie darí. Vlani figurovala v austrálskej verzii programu Masked Singer a tento rok sa konečne rozbehla na európske turné s príhodným názvom I'm Outta Lockdown.

Na turné sa vydala po štyroch rokoch, a to pri príležitosti výročia úspešného albumu Not That Kind, z ktorého pochádza práve aj hit I'm Outta Love. V rámci turné po Európe ju čaká 30 zastávok a zavíta aj do Prahy. A napriek tomu, že speváčka dvakrát prekonala rakovinu prsníka a podstúpila mastektómiu vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Neveríte? Presvedčte sa v galérii článku TU!