FOTO Spomínate si na modelku Claudiu Schiffer (51)? Takto vyzerá dnes a pozrite na to TELO! ×

Keď 17-ročnú blondínku v jednom z düsseldorfských nočných klubov oslovili hľadači talentov, mohlo to dopadnúť hocijako. Claudia práve o život tancovala so svojou kamarátkou a agentov módneho priemyslu mohla jednoducho odbiť s tým, že ide o nejakých úchylov. Spravila to však? Nie – a moment odvahy inak nesmelej Claudii vyniesol celoživotnú slávu. A hoci o nej dnes už príliš nepočuť, aj po 50-ke sa môže pochváliť neskutočne sexi telom.