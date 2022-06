Hoci si Andrea Čunderlíková rolou sestričky Iny vyslúžila značnú popularitu, napokon sa herectvu prestala venovať a stala sa z nej manažérka. „Moja sestra s manželom žili v emigrácii v Nemecku a mali tam prenajatý tenisový areál, kde jej muž dával hodiny tenisu. Po revolúcii sa rozhodol, že príde do Česka, a hľadal človeka, ktorý by mu to tu pomohol rozbehnúť. Dal mi ponuku, a keďže ja som nebola zamestnaná v žiadnom divadle, ale mala som slobodné povolanie, tak som to skúsila,“ prezradila pred časom o sebe Andrea v horúcom kresle šou Jana Krausa.

A darí sa jej aj v súkromnom živote Od roku 1978 je šťastne vydatá za muzikanta gitaristu Ladislava Kleina (77), ktorý je bývalým členom kapely Olympic. Spolu majú dcéru Sandru Kleinovú, ktorá bola svojho času úspešnou českou tenistkou. Vďaka dcére je dnes dvojnásobnou babičkou, teší sa z dvoch vnučiek, Julie (14) a Sofie (v auguste 10).

A hoci v Nemocnici spolu s Josefom Abrhámom tvorili jeden z najkrajších párov, v súkromí tvorila krásny pár so svojím manželom. Veď pozrite, ako vyzeral v mladosti, keď sa dali dokopy.

