Najväčšia sláva speváka Robbieho Williamsa (49) sa začala v roku 1996, keď opustil kapelu Take That a odštartoval sólovú kariéru. Napriek megaúspechu bojoval so závislosťami, a to nielen od drog, ale aj od jedla. Na nových fotkách však šokoval extrémne chudou postavou.

So slávou prichádza aj tlak, a to najmä vtedy, keď ide o speváka s tisíckami obdivovateľov. To stretlo aj Robbieho, ktorý, ako priznal, prepadol drogám, alkoholu a bojoval s prejedaním. Chodil na odvykaciu kúru a posledných 20 rokov sa nedotkol kvapky alkoholu. No a najnovšie sa mu podarilo zatočiť aj s váhou. Len niektorým fanúšikom sa zdá, že schudol príliš.

Takéhoto Robbieho si pamätá väčšina jeho fanúšikov. Zdroj: Internet

„Schudol som, no je to neustály boj. V mojom vnútri je však obrovská sila. Vďakabohu za moju prácu, pretože ak by som nerobil to, čo ma živí, bojím sa myslieť na to, ako by som vyzeral,“ povedal pre magazín The Sun. Priznal, že má „návykovú povahu“, a preto sa mu ťažko odvyká od cukru a, naopak, konzumuje zdravé potraviny.

Krásna Aida je po boku Robbieho Williamsa už niekoľko rokov. Ich manželstvo je stabilné a veselé. Zdroj: Instagram/aydafieldwilliams

Aktuálne zábery, ktoré pridala jeho manželka, však fanúšikov šokovali. Z Robbieho je už iba kosť a koža. Aké je jeho „tajomstvo”? Spevákova partnerka prezradila, že prepadol detoxu a čoraz viac populárnemu fastingu (prerušovaný pôst), pri ktorom má rozptyl medzi jedlom 13 hodín. Tak čo, dámy? Páčil sa vám viac s bruškom a so svalmi alebo takto?