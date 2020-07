FOTO Po speváčke Sarah Connor sa zľahla zem: Oslávila 40 a je z nej potetovaná dračica! ×

Nie je to nič neobvyklé, že sa na hudobnej scéne z času načas objaví hviezda, ktorá so sebou strhne masy ľudí a po pár hitoch sa po nej doslova zľahne zem. Podobne to bolo aj v prípade nemeckej speváčky Sarah Connor, ktorá si svojimi romantickými baladami v priebehu niekoľkých týždňov získala srdcia miliónov fanúšikov a zrazu zo svetla reflektorov zmizla.