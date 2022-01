Írska speváčka Sinéad O'Connor (55) pochovala v sobotu 15. januára svojho 17-ročného syna Shana, ktorý začiatkom januára spáchal samovraždu a obesil sa. Posledná rozlúčka s jej maloletým synom sa konala v krematóriu Newlands Cross v írskom Dubline. Jeho pohreb sa na naše pomery niesol vo veľmi netradičnom duchu, čím Sinéad potvrdila svoj voľnomyšlienkársky postoj.

Zdroj: Scott Gries

„Bol to veľmi krásny hinduistický obrad. Shane by bol nadšený. Dala som mu do rakvy pár škatuliek cigariet, keby v nebi žiadne neboli. To by sa mu tiež páčilo...“ uviedla speváčka po smútočnom obrade, na ktorý prišla v ružovej teplákovej súprave a v papučiach. Svetlé farby sa v hinduizme považujú za smútočné, čo vysvetľuje aj zvolenú farbu teplákovej súpravy zronenej matky. Na rozdiel od nášho konzumného sveta je Sinéadin pohľad na svet a život omnoho duchovnejší a menej materiálny. Možno aj práve to bolo dôvodom, prečo si speváčka zvolila také neformálne a skôr domácke oblečenie, akým sú tepláková súprava a papuče.

Na poslednej rozlúčke so 17-ročným Shanom sa v sobotu v krematóriu zúčastnilo približne 50 smútiacich. Na speváčke bolo vidieť, že uplynulé dni jej dali zabrať. Sinéad pôsobila na záberoch unavene a strhane.

