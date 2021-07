Speváčka a herečka Cher je vo svete šoubiznisu známa aj svojou láskou k plastickým operáciám a botoxu. A hoci sú na jej tvári zreteľné známky vylepšení po kozmetických zákrokoch, zvyšku jej tela sa skalpel nedotkol. Napriek tomu sa však udržiava v skvelej kondícií a aj vo svojich 75. rokoch sa môže pochváliť postavičkou hodnou mladice.

Zdroj: Shutterstock

Dokonalé telo a štíhle nohy predviedla speváčka počas dovolenky v talianskom Portofine, do ktorého pricestovala v sobotu 17. júla. Spoločnosť jej robili priatelia, s ktorými si vyrazila na večeru do slávnej reštaurácie Gemelli a ako správna turistka si nedala ujsť ani toľko ospevovanú taliansku zmrzlinu. Čo poviete, tipovali by ste slávnej speváčke 75 rokov?

Anketa Vyzerá speváčka Cher (75) na svoj vek? Nie, vyzerá omnoho mladšie. 100% Áno. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

