Speváčka v nedeľu oslávila výhru svojej prvej ceny Emmy, ktorú získala za svoj televízny koncert "Adele: One Night Only" a na Instagrame sa pochválila sériou fotografii, píše britský denník The Daily Mail. No na jednom zo záberov, kde bola jej trofej položená na stolíku, sa nachádzal istý "predmet", ktorý vyviedol jej 50 miliónov sledovateľov z miery.

Speváčka v nedeľu oslávila výhru svojej prvej ceny Emmy. Zdroj: Instagram/@Adele

V pozadí fotografie sa nachádza personalizovaný box rodinnej hry Rummikub, na ktorom je napísané "The Paul's", čiže Paulovci. Takže zatiaľ, čo sa Adele tešila zo svojej veľkej výhry, sekciu komentárov zaplavili iné otázky, pričom jedna fanúšička sa rovno spýtala: "Si vydatá?"

V pozadí fotografie sa nachádza personalizovaný box. Zdroj: Instagram/@Adele

Speváčka na komentáre zatiaľ nereagovala, napriek tomu, že príspevok už získal viac ako 2,7 milióna lajkov. Či išlo o svadobný dar alebo nie, sa hádam dozvieme čoskoro. Adele a Rich spolu verejne chodia už viac ako rok, po tom, čo sa pred niekoľkými rokmi zoznámili.

Fanúšikovia sú v absolútnom šoku. Zdroj: Instagram/@Adele

Nedávno si kúpili spoločný dom a minulý mesiac v rozhovore pre magazín ELLE UK reagovala na fámy o jej zásnubách - povedala, že "môže byť už aj vydatá".

Speváčka v nedeľu oslávila výhru svojej prvej ceny Emmy, ktorú získala za svoj televízny koncert a pomaly sa blíži k statusu EGOT. Zdroj: Instagram/@Adele

Čo Adele ešte odhalila, sa dozviete na ďalšej strane >>>