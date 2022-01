Druhý singel z nového albumu speváčky Adele s názvom Oh My God uzrel svetlo sveta. Okrem zvláštnej upútavky, v ktorej Adele vystúpi z tieňa ako mníška, zverejnila aj dych berúcu fotografiu v krvavo červených šatách.

V sobotu 8. januára soškami Grammy ocenená speváčka upútala pozornosť fotografiou k pripravovanému videoklipu. Úžasný obrázok zobrazuje Adele, ktorá ležérne sedí v žiarivých červených plesových šatách s jablkom v ruke. Rozprávkový vzhľad doplnila výrazným červeným rúžom a zodpovedajúcim strieborným náhrdelníkom, prsteňmi a náušnicami. Pri fotografovaní sa inšpirovala rozprávkovou postavou Snehulienky.

„Oh My God“ je skladba zo štvrtého štúdiového albumu Adele 30, ktorý vyšiel v novembri a podrobne popisuje jej cestu lásky, straty a prijatia po rozvode s manželom Simonom Koneckim v roku 2019. Od ich rozchodu speváčka randí so športovým agentom Richom Paulom. Čo poviete, pristane to Adele na novom zábere?