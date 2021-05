Tri mesiace po operácii na zmenu pohlavia je Jessica Alves „stopercentne vyliečená“ a je pripravená na svoj prvý sexuálny zážitok v ženskom tele. Hviezda však trvá na tom, že sa snaží nájsť niekoho, s kým ucíti „skutočnú chémiu" a nechce len lacný flirt. V exkluzívnom rozhovore pre britský The Sun Jessica vysvetlila, prečo by jej dokonalým mužom nemusel byť „fešný princ". Obáva sa totiž, že ju budú ľudia považovať len za akúsi fetišistickú bábiku a nie za skutočnú ženu s citmi a emóciami, ktorá si zaslúži skutočnú lásku.

Z Rodriga sa stala Jessica. Ešte ako muž podstúpil množstvo plastických operácií, aby sa podobal na Kena. Zdroj: Internet

„Bude to iná skúsenosť, takže chcem, aby to bolo špeciálne. Ak nenájdem tú pravú osobu, budem naďalej pannou, nepôjdem do baru, aby som stretla chlapíka a priniesla si ho domov. Nebudem s mužom len preto, že vyzerá dobre, musím sa cítiť bezpečne a vedieť, že chápe, že som panna, takže so mnou treba zachádzať opatrne," uviedla Jessica pre britský portál.

„Som otvorená, vzhľad nie je dôležitý, nemusí to byť človek, ktorý vyzerá najlepšie na svete, nemusí byť dokonalý ani očarujúci princ. Chcem len muža, ktorý je mužný a sebavedomý, ktorý sa ku mne bude správať dobre, bude milovať moje telo, bude sa chcieť so mnou milovať a dotýkať sa ma. Chcem niekoho, kto ma bude držať za ruku na ulici, predstaví mi svoju rodinu a bude chcieť mať niekedy v budúcnosti so mnou rodinu," dodala Jessica, pri čom opísala predstavu o svojom budúcom partnerovi a mužovi, ktorý ju pripraví o jej panenstvo.

Profesionálny mejkap z nej vyčaroval skutočne sexi ženu. Zdroj: instagram

Šťastie v láske skúša Jessica aj na zoznamke Tinder. Bohužiaľ, podľa jej slov, len málokto jej verí a mnoho ľudí nahlasuje jej profil ako falošný. „Mnoho z nich sa pýta: Si skutočná alebo je to falošný profil? A potom dostanem hlásenie, myslia si, že som falošná, ale som to skutočne ja," dodala.

Napriek tomu, že za posledné dva roky podstúpila obrovské množstvo plastických zákrokov, so svojím telom nie je stále spokojná. Už dnes totiž Jessicu čaká ďalšia plastická operácia v podobe remodelácie a zväčšenia jej poprsia z veľkosti DD na veľkosť GG. Zákrok podstúpi na klinike Be Clinic v Bruseli, kde ju má operovať Dr. Frank Plovier, ktorého jej odporučila jej priateľka Katie Price.

Jessicinou inšpiráciou pre ďalšiu plastiku sa stala zosnulá hollywoodska herečka a modelka Playboya Anna Nicole Smith, ktorá v roku 2007 zomrela na predávkovanie drogami. „Keď som mala okolo 14 rokov, milovala som jej štýl, mala veľké vlasy, bola nádherná, mala nádherné prsia a bola ohromujúca. Myslím, že to je miesto, kde to začalo, milovala som Annine krivky, jej ženskosť a to, aká bola očarujúca," dodala na záver. Operácia poprsia by mala Jessice pridať na slobode. Po špeciálnom zákroku vraj totiž napriek obrovským prsiam nebude musieť nosiť podprsenku.

