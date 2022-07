Kate Moss (48) mala iba 14 rokov, keď si ju na letisku všimla riaditeľka modelingovej agentúry Strom. To, po čom túžia tisíce dievčat v jej veku, dostala ako na zlatom podnose a o niekoľko týždňov už pózovala na titulných stranách časopisov. Život obalený pozlátkom a nálepka módnej ikony však mali aj svoje tienisté stránky. Kate mala totiž len 15 rokov, keď sa počas fotenia stretla so sexuálnym obťažovaním.

Už ako tínedžerka navštívila stovky krásnych miest, nosila luxusné šaty a jej tvár sa objavovala na titulných stránkach prestížnych magazínov, a to napriek tomu, že jej matka Linda neverila, že z Kate sa môže stať modelka. Sláva si však na modelke vybrala svoju daň a keďže bola vo svojich začiatkoch ešte stále 14-ročným dieťaťom, niektoré zážitky otriasli jej životom. V novej spovedi pre Desert Island Discs sa Kate Moss rozhovorila o sexuálnom predátorstve v módnej brandži a o jej utrpení, s ktorým sa stretla ako 15-ročná.

Kate Moss ako malé dievčatko. Zdroj: Profimedia

Dnes už 48-ročná modelka si zaspomínala na jednu z nočných môr, keď ju dohnali k slzám fotografi, ktorí na ňu tlačili, aby chodila hore bez. V 15 rokoch bola sebavedomá tínedžerka dokonca nútená utiecť z jedného fotenia, keď ju požiadali, aby si vyzliekla podprsenku. „Mala som hroznú skúsenosť s fotením katalógu podprseniek,“ uviedla pre BBC Radio 4. „Pravdepodobne som mala len 15 rokov a fotograf povedal: Vyzleč si top. A ja som si ho vyzliekla. A vtedy som sa naozaj hanbila za svoje telo. Daj si dole podprsenku, pokračoval fotograf a ja som cítila, že niečo nie je v poriadku, tak som si zobrala veci a s plačom som utiekla," odhalila Kate desivú spomienku, pri ktorej cíti bolesť a strach dodnes.

Kate však nakoniec predsa len preslávila práve nahota a to napriek tomu, že v čase fotenia ešte nebola plnoletá. Zosnulá fotografka Corinne Day, s ktorou Moss často spolupracovala, nafotila sériu fotografií pre časopis The Face na pláži v Camber Sands vo východnom Sussexe, keď mala 16 rokov. Na celé fotografovanie však spomína ako na ponižujúci moment, počas ktorého musela krčiť nos a krochkať ako prasa a nakoniec sa musela zobliecť donaha pod nátlakom, že ak to neurobí, jej fotografie nebudú zverejnené. A hoc ju práve spomínané zábery vystrelili na vrchol, zanechali v nej traumu. Priznala, že počas fotografovania trpela a neustále plakala, keďže sa ako 16-ročné dievča necítila nahá vôbec dobre. Bohužiaľ, to nebola jediná zlá skúsenosť a peklo pred fotoaparátom si Kate "užila" aj o rok neskôr pre kampaň Calvina Kleina s hollywoodskym hercom Markom Wahlbergom, v tom čase známym ako Marky Mark. Bola to jej prvá veľká reklamná kampaň, ale vtedy len 17-ročná modelka si musela vziať válium, aby zmiernila úzkosť spôsobenú vedomím, že bude hore bez. "Cítila som sa zraniteľná a vystrašená," uviedla Kate v rozhovore.

Možno aj skúsenosť s váliom, nátlak na jej city, a neustále objektizovanie jej tela zviedli modelku na zlé chodníčky a z Kate sa stala divoká párty žena, ktorá sa čoraz častejšie objavovala na titulkách bulvárnych plátkov pod vplyvom alkoholu alebo drog. A veru, že v roku 2005 sa tak aj takmer stalo, keď sa na titulkách objavili fotografie Kate ako „šňupe" kokaín. Po tomto škandále s ňou mnoho značiek dočasne rozviazalo spoluprácu a život Kate sa rútil do záhuby. S drogami a alkoholom mala modelka problémy dlhé roky. Dnes sú to už však len zlé spomienky a minulosť, na ktorú by najradšej zabudla.