Herec Matthew Perry bol údajne taký zábavný, že mu tvorcovia Priateľov nechali priestor na improvizáciu v niektorých z najlepších častí seriálu, aby obohatil sarkastické vtipy Chandlera Binga o autentické cítenie. Ale ako to už u komediálnych géniov býva, za úsmevom sa skrývajú desaťročia bolesti.

Priatelia opäť pokope. Zdroj: reprofoto Twitter

Všetko sa to začalo v roku 1997, keď Matthew po nehode na vodnom skútri pocítil závislosť od tabletiek na predpis Vicodin. Ešte v tom roku, keď si uvedomil, čo sa s ním deje, podstúpil 28-dňovú odvykaciu kúru. „Nechcel som s tým mať problém,“ uviedol herec pre magazín People.

O tri roky neskôr, v máji 2000, bol prijatý do nemocnice s pankreatitídou, zápalom pankreasu spôsobeným nadmernou konzumáciou alkoholu. Matthew v rozhovore uviedol, že to bolo „veľmi temné obdobie“, zatiaľ čo jeho priatelia zo seriálu Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc a Lisa Kudrow sa ho zúfalo snažili priviesť na správnu cestu, nedarilo sa im to. Uvedomovali si, že nikto nemôže donútiť k zmene závislého. Počas tohto obdobia sa Priatelia stali jedným z najobľúbenejších televíznych programov všetkých čias. „Z pohľadu zvonku sa zdalo, že mám všetko. Bolo to však pre mňa veľmi osamelé obdobie, počas ktorého som trpel alkoholizmom,“ priznal Matthew pre Today.

Lisa Kudrow, Courteney Cox a Matthew Perry. Zdroj: Getty Images

V roku 2001 sa Matthew rozhodol, že so závislosťou od alkoholu skoncuje. Vo svojej hotelovej izbe v Dallase vytočil číslo svojich rodičov a prosil ich o pomoc. „Nedokážem to opísať, pretože sa diali väčšie veci, ktoré neviem vyjadriť slovami,“ povedal pre New York Times. „Neostal som triezvy, pretože som sa na to cítil, bol som triezvy, pretože som sa obával, že na druhý deň umriem," opísal herec strašidelné momenty svojho života.

Vrátil sa na liečenie a bol vďačný, že dosiahol tento bod zlomu, pretože vtedy sa mu otočil život naruby. „Vďaka tomu som bol čoraz neoblomnejší v snahe vyliečiť sa,“ povedal herec. Liečenie si zopakoval aj v roku 2011, aby si bol istý, že sa k alkoholizmu už nevráti. V rozhovore pre ABC News vysvetlil, ako sa snažil pred svojimi kolegami svoju závislosť tajiť. „Väčšinou to bolo pitie a opiáty. Myslím, že som to celkom dobre tajil, ale viete, nakoniec si to ľudia uvedomili," uviedol herec a dodal, že dodnes nedokáže zniesť pohľad na svoje fotografie z tohto temného obdobia.

Herec Matthew Perry v čase najväčšej slávy. Zdroj: Getty Images

Bohužiaľ, roky závislosti od alkoholu a opiátov sa podpísali aj pod vzhľad herca. Množstvo fanúšikov ho na záberoch, na ktorých bol v špinavých tričkách, pribratý a strhaný, vôbec nespoznalo. Ako sa však zdá, herec je z najhoršieho vonku a svoju oporu nenašiel v nikom inom ako vo svojej seriálovej partnerke Monice, herečke Courteney Cox, ktorá ho v boji s démonmi podporuje každý deň. Čo poviete, vyzerá dnes herec lepšie alebo sa na ňom závislosti podpísali natrvalo?

Anketa Spoznali by ste slávneho herca na najnovších záberoch? Nie, veľmi sa zmenil. 0% Áno, ale nevyzerá dobre. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: