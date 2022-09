Luxusné róby, odhalené prsia aj extravagantné výstrelky zatienila na červenom koberci v Benátkach bývalá prvá dáma USA a ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová (74), ktorá sa nečakane objavila na premiére filmu White Noise Wednesday. Politička si vybrala oblečenie, ktoré sa hodilo k atmosfére neskorého leta. Vo vzdušnom modrom kaftane a v pohodlných topánkach, ktoré pripomínali papuče, pôsobila na červenom koberci so vztýčenými rukami ako mecenáška. A veruže ňou v podstate aj bola.

Zdroj: Andreas Rentz

Jej prítomnosť totiž zažehnala trapas v podobe malej účasti slávnych celebrít, ktorých bolo na festivale ako šafranu. Dobré meno prestížneho podujatia zachránili azda len hollywoodske krásky Penélope Cruz (48), ktorá zažiarila v decentnej elegantnej róbe, prekrásna Cate Blanchett (53), ktorá pútala pozornosť kyticou živých kvetov vo svojom výstrihu, odvážna Julianne Moore (61), ktorá sa pochválila nezvyčajne hlbokým výstrihom, či modelka Irina Shayk (36) v elegantných čiernych šatách s rafinovane odhalených chrbtom.

Oproti iným podujatiam a odovzdávaniam cien to však až na pár výnimiek na červenom koberci zívalo nudou. V odvážnejších priehľadných outfitoch sa objavili talianska modelka a herečka Mariacarla Boscono či televízna moderátorka Melissa Satta. Na Červenú čiapočku sa zahrala herečka Tessa Thompson, známa z filmu Nuži v čiernom (2019) a odvážnymi a neobyčajnými šatami zahviezdila aj herečka Jodie Turner-Smith (35). Našťastie ostáva do konca filmového festivalu ešte niekoľko dní, počas ktorých by sa mali na červenom koberci ukázať aj ďalšie slávne krásky. Pravdepodobne sa tak máme ešte na čo tešiť.

