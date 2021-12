"Holubia dáma" má dnes 76 rokov a v podcastovej šou prezradila, ako trávi vianočné sviatky a príchod nového roku.

Vianoce trávi osamote

„Klamala by som, ak by som tvrdila, že to budú krásne Vianoce… pretože som stará a žijem sama," priznala so smútkom. „Vypla som telefón, stiahla žalúzie. Nahrala som si vopred nejaké dobré programy a mám môjho psa, takže som to nejako prežila. Nechcem znieť negatívne, ale sú to skrátka iné Vianoce," prezradila a dodala, že vianočné sviatky trávi osamote už niekoľko rokov. Oveľa horšie je to na Nový rok.

Anketa Máte radi film Sám doma? Áno, veľmi! 94% Nie, neznášam ho! 6% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Keď začnú zvoniť zvony u nás v kostole o polnoci, nikto sa ku mne neobráti, aby ma objal alebo sa na mňa usmial a zaželal všetko dobré v novom roku."

Herečka taktiež povedala, čo má so svojou filmovou postavou spoločné. „Aj ona bola viac-menej sama,“ hovorí so smútkom.

Prečítajte si tiež: