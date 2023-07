Krásna Slovenka Lucia Oskerová (32) mala len 15, keď ju objavil modelingový agent a otvoril jej cestu do sveta aj na prehliadkové móla. Ambiciózna Slovenka od svojich začiatkov precestovala takmer celý svet. Nakoniec sa však usadila v Los Angeles ako modelka a herečka, kde spoznala aj lásku svojho života – hollywoodskeho herca a dnes už aj manžela Anthonyho Michaela Halla (55). Hviezdna dvojica je o to šťastnejšia, že 1. júna privítala na svet svojho prvorodeného synčeka.

Lucia sa sama označuje za slovensko-kanadskú herečku a modelku. Za svoju kariéru nafotila nespočetné množstvo tituliek pre najslávnejšie magazíny vrátane Vogue, na prehliadkových mólach predvádzala modely najznámejších svetových značiek a precestovala takmer celý svet. Nakoniec sa však rozhodla ísť za svojím snom stať sa herečkou, a tak si to namierila priamo do Hollywoodu. Okrem kariérnych úspechov tam však našla aj svoju životnú lásku – herca Anthonyho Michaela Halla, s ktorým si v roku 2017 zahrala vo filme War Machine. Dvojica sa následne v roku 2019 zasnúbila a už o rok neskôr sa zosobášili.

K absolútnemu šťastiu im chýbalo už len vytúžené dieťatko. Ich prvorodený synček Michael prišiel na svet 1. júna a novopečení rodičia sa svojím uzlíčkom lásky pochválili v magazíne People. „Moje srdce explodovalo tými najneuveriteľnejšími pocitmi lásky, šťastia a vďačnosti. Posledný mesiac a pol bol tým najrušnejším a najradostnejším obdobím nášho života. Michael Anthony Hall II, si celý svet mamy a otca a my ťa bezpodmienečne milujeme,“ napísala dojatá mamička Lucia na sociálnej sieti Instagram k zverejneným záberom s manželom a so synčekom.

Dvojica však v rozhovore pre magazín People prezradila aj to, že prvý mesiac nebol až taký jednoduchý. „Je to skvelé. Sme nadšení. Ten prvý mesiac rodičovstva je dosť divoký,“ uviedol herec. „Všetko, čo vám každý hovorí, je celkom pravda: strácate spánok a je to ten najbláznivejší čas, ale je to ten najlepší čas. Takže si to naozaj užívame,“ dodal v rozhovore a prezradil aj to, že jeho manželka zvládala tehotenstvo skvele a rovnako s nadhľadom zvláda aj materstvo. „Inštinkty mojej manželky – tigrej mamy – sa nakopli a ona je nad vecou. Robí skvelý výskum a čítame veľa kníh,“ dodal hrdý otecko, pre ktorého vek nehrá rolu.

Anketa Sledujete úspešnú kariéru krásnej Slovenky v Hollywoode? Áno 5% Nie 95% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

A hoci o dvojici na Slovensku počuť zriedka, za veľkou mlákou je pomerne populárna. Anthony (55) sa zviditeľnil účinkovaním vo filmoch Batman, Nožnicovoruký Edward či Halloween Kills.

Prečítajte si aj: