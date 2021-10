Anglický spevák, basgitarista, producent a v neposlednom rade zberateľ hudobných cien Sting zajtra oslavuje svoje okrúhle 70. narodeniny. Legenda hudobnej scény, ktorá svoju kariéru odpálila v skupine The Police, sa však ani napriek veku do dôchodku nechystá.

Presne 2. októbra 1951 sa v anglickom Wallsende narodil spevák Sting, vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner. Svoj talent a hudobný sluch predviedol už v roku 1977, keď spolu s Andym Summersom a so Stewartom Copelandom založili hudobnú skupinu novej vlny The Police. Tá sa však napriek obrovskému úspechu v roku 1986 rozpadla a Sting sa vydal svojou sólovou dráhou.

Britský spevák Sting žije s Trudie Styler už tridsať rokov. Tento rok oslávili 29. výročie svadby. Zdroj: Profimedia

Za svoju doterajšiu kariéru získal šestnásť cien Grammy. Na svojom konte má však aj mnoho ďalších hudobných cien, medzi ktorými nechýba Zlatý glóbus či cena Emmy. Človek by čakal, že spevák, ktorý desiatky rokov vypredáva štadióny, bude mať na konte ako správny rocker aj množstvo škandálov. Stingovi však za jeho kariéru prischol prívlastok „nudný spevák bez škandálov“, ktorý svoj voľný čas delí medzi rodinu a záchranu dažďových pralesov. Rovnako „obyčajný“ a bez škandálov je aj jeho osobný život. Napriek tomu, že prvé manželstvo s Frances Tomeltyovou mu nevydržalo a v roku 1984 sa rozviedol, šťastie a pokoj napokon našiel v náručí svojej druhej manželky Trudie Styler, s ktorou tento rok oslávili už svoje 29. výročie svadby.

Svoj talent a hudobný sluch predviedol už v roku 1977, keď spolu s Andym Summersom a so Stewartom Copelandom založili hudobnú skupinu novej vlny The Police. Zdroj: Rob Verhorst

Na Slovensku Sting koncertoval už trikrát a to v rokoch 2006, 2018 a naposledy v roku 2019, keď sa pred vystúpením dokonca stretol aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. „Bolo pre mňa veľkým zážitkom stretnúť sa so Stingom osobne. Okrem toho, že som jeho fanúšičkou, podporujem aj jeho aktivity v ochrane dažďových pralesov. Aj to bolo jednou z tém nášho spoločného rozhovoru pred jeho koncertom v Bratislave," uviedla prezidentka. Ako sa zdá, jeho tretia návšteva na Slovensku možno nebude tou poslednou. Napriek svojmu veku sa totiž Sting do dôchodku ešte nechystá.