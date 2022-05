Právnička Camille Vasquezová (37) sa do pozornosti médií dostala predovšetkým vďaka "grilovaniu" Deppovej exmanželky Amber Heardovej počas výsluchu na súde. Súdny proces exmanželov trvá už od 11. apríla a za ten čas neuzreli svetlo sveta iba drsné obvinenia na osobu každého z dvojice, ale aj špekulácie o vzťahu slávneho piráta Karibiku s jeho pôvabnou právničkou. Aká je teda pravda?

Johnny Depp vchádza do súdnej siene za skandovania fanúšikov, ktorí na neho poctivo čakajú pred súdom. Amber sa na pojednávanie dostavila zadnými dverami v rýchlosti, no hlavne nenápadne. Na štvrtkovom súdnom pojednávaní vo Virgínii opäť odzneli obvinenia z domáceho násilia, ktoré mal údajne spáchať herec z Pirátov z Karibiku. Ako predošlých 19 dní, tak aj vo štvrtok stála za hercom atraktívna právnička Camille Vasquezová (37), o ktorej sa špekuluje, že sa do Deppa zahľadela.

Britský denník Daily Mail ju dokonca nakrútil po tom, ako so svojím tímom opúšťala súd, pričom jeden z novinárov sa jej na rovinu spýtal, či udržuje vzťah s Johnnym Deppom - a jej reakcia stála skutočne za to!

Vasquezová si vykračovala zo súdu s úsmevom na tvári a v dobrej nálade. "Môžete to, prosím, uviesť na pravú mieru? Je to všade na internete, ľudia o tom diskutujú." Na otázku však novinárom neodpovedala, namiesto toho sklonila hlavu a potichu sa zachichotala, čo len uistilo fanúšikov v tom, o čom špekulovali už dlhšie. Vasquezová má k hercovi o čosi bližšie a na niektorých záberoch zo súdu sa priateľsky objímajú alebo dotýkajú. Depp ju napríklad v jeden okamih, keď sedeli vedľa seba, chytil jemne za ruku alebo za chrbát.

Randia spolu, alebo nie?

Svetlo do najnovších špekulácií vniesol po niekoľkých dňoch až webový portál Tmz. "Pokiaľ ide o všetky tie úsmevy a chichotanie sa medzi Johnnym a Camille, podľa našich interných zdrojov nie je za tým nič viac, ako to, že ho Camille považuje za vtipného... a jednoducho si nemohla pomôcť, ale zasmiala sa na niektorých jeho huncútstvach," znie vyjadrenie webu. To však nie je všetko.

Na niektorých odpovediach Amber Heardovej sa skvele bavili. Zdroj: Reprofoto Twitter/Youtube

"Dôležitejšie je, že Camille je šťastne zadaná. Chodí s mužom, ktorý pracuje v realitách a s ktorým má vážny vzťah už niekoľko mesiacov," cituje Daily Mail denník.

Pôvabná právnička pôvodom zo Španielska je súčasťou Deppovho právneho tímu spoločnosti Brown Rudnick. Jej rázne otázky počas výsluchu Heardovej sa však medzičasom stali virálnymi, čo Deppovi v súdnom procese výrazne napomáha. Vasquezová napríklad donútila jeho exmanželku k priznaniu, že 3,5 milióna dolárov z rozvodového vyrovnania neposlala na charitu tak, ako to sľúbila. Vasquezová uzavrela svoje vypočúvanie odvolaním sa na obvinenia, že Heardová v roku 2009 udrela svoju bývalú priateľku Tasyu van Ree. Svedkami tohto incidentu mali byť aj dvaja policajti.