Obaja ju chcú totiž pripraviť o kontrolu nad majetkom v hodnote 41,5 milióna eur, kým ho prehajdáka.

Ako dôvod uvádzajú to, Lollobrigida nezvláda hospodárenie s takými peniazmi, a nechala sa oklamať osobným asistentnom Andreom Piazzollom (34). Ten si vraj z jej imania posielal na účet tisíce eur, kúpil si Ferrari a tri luxusné nehnuteľnosti. Bez jej vedomia tiež podľa obžaloby predal umelecké predmety a starožitnosti v hodnote takmer 300-tisíc eur.

Lollobrigida však má podozrenie, že ide o sprisahanie jej syna Milca a iných ľudí, aby sa dostali k dedičstvu, a svojho pobočníka bráni. „Andrea mi pomohol posunúť sa dopredu. Jeho dcéra Gina sa volá po mne," vyhlásila a dodala, že „Andrea nikdy nič zlé neurobil. Je to dobrý človek“. Uviedla, že obdarúvanie Andreu a jeho rodiny je výlučne „jej vec, nikoho iného“.

Príbuzní však tvrdia, že Andrea si postupne získal náklonnosť Giny Lollobrigidy, keď sa zo záhradníka a šoféra vypracoval na jej asistenta a poradcu s plnou mocou, ktorému sa podarilo odstrihnúť ju od rodiny - jediného syna a jediného vnuka Dimitriho, ktorý s ňou roky žil v jej rímskej vile na Via Appia. Ide o vilu, kam sa potom nasťahoval Piazzolla s partnerkou a dcérou Ginou.

Nič zlé som nespravila, bráni sa herečka

Súd napriek tomu dočasne „zmrazil“ herečkine financie, kým sa celá záležitosť nevyrieši. Podľa expertízy je totiž talianska herečka neschopná prijímať rozhodnutia týkajúce sa správy peňazí a nehnuteľností.

Samotná Lollobrigida, ktorá sa kedysi pýšila titulom najkrajšej ženy sveta, sa vraj cíti byť zahanbená a ponížená, a žiada súd, aby ju nechal zostarnúť a umrieť bez toho, že by ju o peniaze pripravil jej vlastný syn. „Nezaslúžim si to. Nič zlé som nespravila, ale rodina mi nedá pokoj. V mojom veku by som ho už mala mať. Mám právo žiť, ale aj zomrieť v pokoji!“ rozčuľuje sa 94-ročná ikona, ktorá si najala vychýreného palermského právnika Antonia Ingroiu, známeho tým, že ako prokurátor za mreže dostal nejedného sicílskeho mafiána.

Lollobrigida spolu so Sophiou Loren a Claudiou Cardinale do trojice ikon talianskej kinematografie v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Jej medzinárodne úspešnými boli filmy Fanfán Tulipán, Krásky noci, Zvonár u Matky Božej či Rimanka.

