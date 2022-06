FOTO Skončí Heardová po súde na mizine? Jej majetok je oproti Deppovmu slabá káva ×

Herečka Amber Heardová si súdom s Johnnym Deppom poriadne zavarila. Po jej prehre prehovorila jej právnička a uviedla, že herečka si nemôže dovoliť zaplatiť odškodné vyše 8 miliónov dolárov, ktorý dlhuje bývalému manželovi Johnnymu Deppovi po tom, čo súd vo Virgínii v stredu rozhodol, že ho očiernila. Heardová však disponuje majetkom, z ktorého predaja by mohla pokojne dlh vyplatiť. Jej poslednou záchranou by mohlo byť Johnnyho dobré srdce, ak by sa herec vzdal vysúdenej sumy. Herec sa totiž aj bez vysúdených miliónov môže pochváliť omnoho väčším majetkom, než akým disponuje jeho bývalá manželka.