Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge, princ George (8), princezná Charlotte (7), princ Louis (4 ) a ich čierna kokeršpanielka Orla videli opúšťať svoju rezidenciu v Kensingtone začiatkom tohto týždňa. Kráľovskú rodinu čakala v záhrade súkromná helikoptéra, ktorou sa presunuli na vytúženú dovolenku.

Rodina bola ovešaná taškami, keď kráčali po súkromnom pozemku pri Nepálskom veľvyslanectve neďaleko Kensingtonského paláca v Londýne, kde na nich čakal čierny vrtuľník. Na záberoch zachytávajúcich rozkošný rodinný moment bolo vidieť rozkošne vzrušeného princa Louisa, ako natešene skáče smerom k helikoptére pred svojimi súrodencami. Ich cesta prišla šesť mesiacov po tom, čo kráľovná naliehala na princa Williama, aby prestal lietať s vrtuľníkmi so svojou rodinou, pretože sa obávala nešťastia, ktoré by mohlo ohroziť líniu nástupníctva.

Podľa britského denníka Daily Mail sa rodina vybrala na spoločnú dovolenku na súkromný karibský ostrov Mustique neďaleko Svätého Vincenta a Grenadín, ktorý nenavštívili od roku 2019. Nezdalo sa však, že by kráľovská rodina mala dostatok batožiny na dlhú cestu. „Bolo to veľmi príjemné vidieť. Celá rodina bola tak elegantne oblečená a vyzerala tak milo, keď niesli batožinu. Bolo to celkom sladké, dokonca mali so sebou aj psa. Všetci niesli tašky okrem princa Louisa," opísal pre britský denník jeden zo svedkov ich "úteku".

Malý súkromný ostrov je známy luxusným rezortom, plážami s bielym pieskom a bohatou zeleňou. Zdroj: Google Maps

Princ William už tradične kráčal k helikoptére v elegantnom obleku, vojvodkyňa Kate však zvolila letné biele šaty a slamený klobúk. Princovia George a Louis mali na sebe krátke nohavice a tričká a princezná Charlotte svetlé letné šaty. Už túto nedeľu pri tom princ George oslávi svoje deviate narodeniny a podľa všetkého ich oslávi práve na dovolenke v kruhu svojej rodiny.