Britskú herečku Jane Seymour poznáme v našich končinách hlavne vďaka seriálu Doktorka Quinnová, ktorý sa nakrúcal od roku 1993 do roku 1998 a celkovo mal až šesť sérií. V snímke zažiarila Jane v úlohe krásnej a dobrosrdečnej doktorky Michaely, ktorá vychovávala tri deti po zosnulej žene a zamilovala sa do sexi Indiána Sullyho.

Zdroj: Profimedia

Romantická televízna dráma mala na našich obrazovkách úspech hlavne koncom 90. rokov, no dodnes sa z času na čas objaví jej repríza. Napriek tomu, že od poslednej klapky ubehlo už neuveriteľných 23 rokov, sa čas na herečke vôbec nepodpísal. Len pred pár dňami ju šikovní fotografi nasnímali na pláži len v plavkách a mnohým fanúšikom tak vyrazili dych. Jane má na svoj vek dokonalú a vypracovanú postavu, ktorá nezodpovedá jej veku. Samotná herečka v mnohých rozhovoroch priznala, že sa vôbec necíti staro a pokojne by si vo filmoch a v seriáloch trúfla stvárniť aj mladšie ženy.

Herečka prezradila, že vďaka extrémnej sebadisciplíne váži rovnako, ako keď mala 17 rokov a popiera akékoľvek chirurgické vylepšenia. O to viac ju v roku 2020 pohoršilo, keď v seriáli Glow And Darkness obsadili do úlohy jej 25-ročnej postavy mladšiu herečku.

