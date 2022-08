Nie každý človek, je so svojím vzhľadom spokojný. Niekto to rieši fitkom, iný plastickou operáciou a niektorí dokonca extrémnejšou cestou a premenou, ktorá ich zmení na nepoznanie. Presne takým príkladom sú aj modelka Amber a Valdir Segato, ktorému sa jeho sen o obrovských svaloch stal osudným. Obaja túžili po tom, aby ich telá vyzerali celkom inak. Vďaka svojim premenám sa ich však ľudia na ulici ľakali.

Modelka Amber Luke z Austrálie je pokrytá tetovaním od hlavy až k pätám. 27-ročná žena, ktorá sa nazýva dračím dievčaťom, podstúpila okrem tetovaní aj mnohé iné zákroky. Jej telo zdobia napríklad desiatky piercingov a rovnako sa môže pochváliť aj chirurgicky vylepšeným zadkom či zväčšenými perami.

Najnebezpečnejším zákrokom, ktorý podstúpila, bolo zafarbenie očných bielok modrým atramentom. Amber dokonca v jednom z rozhovorov priznala, že po tomto zákroku stratila na čas zrak. Napriek tomu tento svoj krok neľutuje. Napriek tomu je jej vzhľad pre okolie obrovským problémom.

V rozhovore v relácii Robin, Terry & Kip v Brisbane uviedla, že má celkovo na tele 600 tetovaní, ktoré pokrývajú 99 percent jej tela. Za tetovania, piercingy a operácie minula celkovo 250 000 dolárov. Ľudia na ulici však na jej vzhľad nereagujú dobre a ako priznala, hovoria jej, že si tetovaniami zničila svoje inak krásne telo. "Ale čo ma dostane, je, keď mi niekto verejne vyjadrí svoj názor a príde za mnou a povie: "Ach, ty si škaredá," alebo: "Zničila si sa," uviedla v rozhovore. Rovnaký problém jej vzhľad robí aj pri hľadaní práce.

Živý Hulk sa dožil len 55 rokov

Podobne na tom bol aj 55-ročný Valdir Segato, ktorého prezývali aj brazílskym Hulkom. Brazílsky kulturista prezývaný „Hulk“ túžil po tom, aby sa svojím vzhľadom priblížil idolom ako Arnoldovi Schwarzeneggerovi alebo fiktívnej postave Hulka. Aby toho dosiahol, začal si do bicepsov pichať nebezpečné olejové injekcie a to napriek riziku mŕtvice či závažnej infekcie. Olejové injekcie si vpichuje denne aj do prsných a chrbtových svalov.

Valdir Segato Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdMQfmWpoOy/

Lekári ho varovali, keď mal 49 rokov, že injekcie môžu spôsobiť, že bude potrebovať amputáciu po nenapraviteľnom poškodení nervov. V roku 2016 povedal: "Stále ma volajú Hulk, Schwarzenegger a He-Man a to sa mi páči. Zdvojnásobil som svoje bicepsy, ale stále chcem byť väčší." A hoci ho na sociálnych sieťach sledovalo vyše milióna fanúšikov žil pomerne osamelým životom. Jeden z miestnych susedov dokonca pre média uviedol, že kulturista požiadal jeho matku o pomoc po tom, čo sa sťažoval na problémy s dýchaním. Napriek snahe lekárov sa ho však podľa denníka Mirror nepodarilo zachrániť. "Nasadili ho do auta a odviezli do nemocnice. Na recepcii spadol na zem, dostal infarkt. Myslím, že dostal infarkt," uviedol sused. Ešte pred svojou smrťou však prezradil, že na "rast" svalov používal syntolový olej – zmes alkoholu, liekov proti bolesti a oleja.

Prečítajte si tiež: