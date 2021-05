Aká matka, taká Katka? V prípade herečky Gwyneth Paltrov to rozhodne platí. Hollywoodska kráska sa totiž na sociálnej sieti Instagram pochválila svojím najväčším klenotom v podobe krásnej dcéry Apple Martin, ktorá 14. apríla oslávila už svoje 17. narodeniny. Zverejneným záberom oslávenkyne Gwyneth fanúšikom doslova vyrazila dych. 17-ročná Apple je totiž čistým klonom svojej slávnej mamy, po ktorej nezdedila len štíhlu postavu a dlhé nohy, ale aj krásnu a nevšednú tvár.

Gwyneth Paltrow Zdroj: instagram

"Môže to byť? 17 dnes? Moje najsladšie dievča ... Si môj život! Každý deň ma rozosmievaš. SI geniálna a pracovitá. Si úplne to, čo si tak veľmi vážim a obdivujem. Priala by som si, aby som mala v tvojom veku čo i len lyžicu sebaprijatia, ktoré máš," napísala rozcítená herečka k zverejnenej fotografii a zaspomínala aj na deň, keď jej prvorodená dcérka prišla na svet a do jej života vniesla svetlo, radosť a lásku. Čo poviete, podobá sa Apple skutočne na svoju mamu?

Anketa Podobá sa Apple na svoju mamu Gwyneth? Áno, je ako jej klon. 100% Nie, žiadnu podobu tam nevidím. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: