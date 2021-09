Keby vstal Hugh Hefner zmŕtvych, pravdepodobne by dnes svoje milované sídlo, za ktorého múrmi sa odohrávali tie najpikantnejšie erotické dobrodružstvá ani nespoznal. Práve v týchto dňoch totiž na roky chátrajúcom sídle prebieha rozsiahla rekonštrukcia, ktorá palác sexuálnych orgií zmenila na nepoznanie.

Milovník žien: Zakladateľ magazínu Playboy sa rád obklopoval krásnymi mladými ženami. Zdroj: Profimedia

Aj keď Playboy Mansion prejde rozsiahlou rekonštrukciou, jeho steny budú navždy presiaknuté spomienkami na zvrátené sexuálne orgie, drogové párty či plač dievčat, ktoré zvrátené chúťky magnáta nezvládali.

Mediálny magnát a majiteľ legendárneho pánskeho časopisu Playboy Hugh Hefner sa počas svojho života obklopoval stovkami krásnych žien. S mnohými z nich zdieľal dokonca postele v legendárnej vile Playboy Mansion, v ktorej si s dievčatami užíval svoje sexuálne dobrodružstvá. Až po jeho smrti v roku 2017 vyplávali na povrch pikantné detaily, ktoré sa za múrmi jeho hniezdočka nerestí odohrávali. Všetky dievčatá napriek ich dnešnému bedákaniu však do vily prichádzali dobrovoľne. Žiť po boku Hefnera bolo totiž privilégiom, vďaka ktorému sa mnohým z dievčat podarilo rozbehnúť aj veľmi úspešnú kariéru modeliek. Daň za život v Hefnerovej vile však bola podľa mnohých až príliš vysoká.

Sexuálne orgie a zvrátené správanie

Jedna z jeho milovaných zajačikov Playmate Kendra Wilkinson-Baskett priblížila život v neslávne známej vile prostredníctvom svojej knihy Being Kendra: Cribs, Cocktails, and Getting My Sexy Back, kde spomína na najhoršie chvíle po boku zvráteného magnáta. Na stranách jej knihy sa napríklad objavil popis bežného večera, keď podľa jej slov sedel Hefner vo svojom kresle, sledoval porno, fajčil trávu a masturboval, zatiaľ, čo jeho "zajačiky" polonahé šantili pred jeho očami oblečené v rovnakom nočnom úbore.

Ikonická vila neresti. Zdroj: Profimedia

"Musela som byť veľmi opitá alebo fajčiť veľa trávy, aby som tie noci s ním prežila - nedalo sa to nijako obísť. Asi v minúte som sa odtiahla a bolo hotovo. Bolo to ako práca. Nie je to tak, že by som si s ním sex užívala," opísala vo svojej knihe pohlavný styk, ktorý museli mať dievčatá so svojím pánom podľa jeho želania, a ktorý nemohli v žiadnom prípade ani odmietnuť.

Svoje si v sídle magnáta zažila aj modelka Melissa Howeová, ktorá pre denník The Sun prehovorila o prísnom protokole, ktorý museli dievčatá dodržiavať. "Ak urobíte niečo zlé, dostanete email. Existuje prísny kódex správania. Existujú dokonca pravidlá pre Instagram a Twitter. Všetko musíš ukázať v dobrom svetle a ak si opitý na fotografii, budeš mať problémy," uviedla modelka, krátko po odchode z Hefnerovej vily. Najhoršie to však mali dievčatá, ktoré si Hefner vybral za svoje partnerky, a ktoré sa objavovali po jeho boku niekedy aj dlhé roky.