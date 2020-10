FOTO NÁJDETE V GALÉRII

Speváčka Lily Allen uvádza na trh sexuálnu hračku, ktorá ženám sľubuje "orgazmy, ktoré im navždy zmenia život". Lily (35), ktorá sa prednedávnom vydala za herca Davida Harboura zo seriálu Stranger Things, povedala: "Moju hračku si teraz budú môcť ženy vyskúšať na vlastnej koži." O svojich potrebách sa nehanbí hovoriť ani americká herečka Alicia Silverstone. Vyhlásila, že má doma vibrátor vyrobený z ekologických, netoxických plastov. Na svojej webovej stránke napísala: "Môj vibrátor vyzerá ako zelené listy, je nádherný,"priznala.

82-ročná herečka Jane Fonda otvorila svoju 13. komnatu počas rozhovoru s moderátorkou Ellen DeGeneres. Povedala, že jej hračka vyzerá ako strieborný šperk a občas ju nosí aj okolo krku. Presnejšie detaily a to, o akú hračku ide, si však nechala pre seba. Veď si len predstavte, že by sa objavila na červenom koberci a všetci by vedeli, že jej strieborný šperk je v skutočnosti niečo celkom iné.

Sú to "umelecké diela"

Herečka Gwyneth Paltrow si začala počas koronavírusu zarábať vlastnou kolekciou sexuálnych pomôcok, ktorej súčasťou je aj pozlátený vibrátor. Jeho cena sa pohybuje od 11-tisíc eur. "Sexuálne hračky už dávno nie sú len tie odporné gumené veci, ktoré skrývate v nočnom stolíku. Naopak. Sú to nádherné umelecké diela," povedala s hrdosťou. Ďalšou herečkou, ktorá sa nebojí otvorene hovoriť o sexe, je Eva Longoria. "Nikdy som nemala rada sex, až pokiaľ som sa nezačala uspokojovať sama. Škoda, že som to objavila až v 26 rokoch,"povedala herečka.

Speváčka z dievčenskej skupiny Spice Girls Mel B zas priznala, že na sebauspokojovanie používa vibrátor s názvom Pocket Rocket. "Je malý, ale výkonný. Ak by som mohla poradiť ženám, určite sa oplatí investovať do sexuálnej pomôcky. Super je, že ich môžete používať samy, ale aj s partnerom,"vyhlásila.

