Brigitte Anne-Marie Bardotová je francúzska bývalá modelka, herečka, speváčka a aktivistka za práva zvierat. V mladosti tancovala balet, s ktorým začala v roku 1952. Po tom ako sa objavila v 16 filmoch sa stala celosvetovo známou pre účinkovanie v kontroverznom filme svojho manžela Rogera Vadima ...a Boh stvoril ženu.

TITULKA PARIS MATCH: Brigitte raz povedala, že keby sa všetci milenci ocitli na prvej stránke magazínu, bolo by tých stránok 40. Zdroj: Profimedia

Napriek tomu, že bola skvelou a talentovanou herečkou, viac ako na hereckom umení si zakladala na svojom vzhľade. „Chcela by som byť dobrá herečka, ale je to nudné ... som radšej sexi," mala o sebe kedysi Brigitte prehlásiť a podľa tohto svojho hesla aj žila. Už v mladom veku pútala pozornosť mužov jej očarujúca krása.

Táto lokomotíva ženských dejín, ako ju prezývajú francúzski intelektuáli, má za sebou nielen tri desaťročia trvajúcu kariéru plnú chválospevov, ale aj škandály a nepokojné detstvo. Brigitte totiž pochádza z mimoriadne konzervatívnej rodiny plnej prísnych pravidiel. Liberálna povaha budúcej sexbomby sa naplno prejavila, keď sa ako 15-ročná zamilovala do svojho budúceho manžela Rogera Vadima. Louis a Anne-Marie, jej rodičia, však so vzťahom nesúhlasili, čo v prípade Brigitte vyústilo až do pokusu o samovraždu. Nešťastne zamilovaná vopchala hlavu do rúry a pustila plyn. Našťastie, prežila.

Brigitte Bardot na titulke Playboya. Zdroj: repofoto Playboy

Imidž si však pokazila verejným kritizovaním prisťahovalectva a islamu, 80 naspievaných piesní a vyše 40 nakrútených filmov jej však nevezme už nikto. To, koniec koncov, dokazuje aj množstvo gratulácií, ktoré k narodeninám dostáva. „Keď som slávila 80-ku, dostala som 10-tisíc listov,“ pochválila sa franzúskym médiám. „Otvárala som ich mesiac. Aj tento rok strávim narodeninový deň odpisovaním na korešpondenciu,“ prezradila.

Dnes je napriek svojmu veku stále veľmi čipernou dámou, ktorú by ste na ulici neupravenú pravdepodobne nestretli nikdy.