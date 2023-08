Sexi kráska Crystal Hefner (37) sa preslávila ako Playboy modelka aj ako posledná manželka zakladateľa najslávnejšieho pánskeho magazínu Hugha Hefnera († 91), s ktorým bola až do jeho smrti v roku 2017. Takmer po šiestich rokoch od jeho smrti prehovorila o ich pekelnom manželstve aj o pikantných detailoch.

Bývalá modelka a vdova po miliardárovi Hughovi Hefnerovi († 91) Crystal (37) ani roky po jeho smrti nenachádza pokoj. Napriek zdedeným miliónom a životu mimo výslnia sa neustále stretáva s osočovaním a ohováraním, ktoré ju podľa jej vlastných slov ničia. Aj to je dôvod, prečo sa chce sexi blondínka po dokončení doktorátu z psychológie vrátiť k svojmu priezvisku Harris. Časom dúfa, že sa znova vydá a bude mať rodinu, pričom si dala zmraziť vajíčka, aby zvýšila svoje šance na tehotenstvo s mužom, ktorý nie je o 60 rokov starší ako ona.

Crystal sa za Hefnera vydala v roku 2012. Manželkou mu bola až do jeho smrti v roku 2017. Zdroj: Charley Gallay

Dnes je z Crystal celkom iná žena a na svoj vzhľad z obdobia, keď fotila pre Playboy, spomína so smiechom. „Tá hruď bola príliš veľká. Vyzerala som ako nafúknutá sexuálna bábika z Číny. Moje implantáty boli len rekvizity, mala som pocit, že mám na sebe kostým,“ zaspomínala. Dnes je pravdepodobnejšie, že Crystal nájdete bosú a bez mejkapu na pláži pred jej malým domom na Havaji. Vo svojich memoároch Only Say Good Things teraz opísala desať rokov po Hefnerovom boku vo vile hriechu.

Hefnerova posledná manželka Crystal Harris Hefner v čase jej najväčšej slávy ako Playboy modelky. Zdroj: acs

Jej manžel, s ktorým sa zoznámila, keď mala 21 a on 81, jej presne diktoval, aký odtieň laku má nosiť, a jemne ju poklepával po hlave, keď sa jej ukazovali odrastky. Crystal mala aj prísny režim, keď bola doma, nemohla po šiestej večer už opustiť vilu, aby s ním povečerala, pozreli si filmy a následne sa musela zúčastniť na skupinovom sexe. „Bolo to trápne. Neviem, koľko ľudí bolo v našej spálni naraz, ale bolo ich veľa,“ opísala.

„Boli tu aj slávne ‚Sunday Fundays‘, keď sa 200 mladých žien zišlo do sídla Playboya. Hef pri tom užíval toľko viagry, že ohluchol na jedno ucho. Vždy hovoril, že by bol radšej hluchý, ale stále schopný mať sex,“ uviedla Crystal.

Ich milostný život s vekovým rozdielom ľudí fascinoval. Podľa Crystal však nebolo na ňom fascinujúce nič. Dokonca ani ich prvá spoločná noc by podľa jej slov nenaplnila očakávania zvedavcov. „Bola nepozoruhodná,“ opísala jedným slovom ich prvý spoločný sex.