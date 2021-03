Žiť v luxusnej vile milionára a majiteľa pánskeho Playboy magazínu rozhodne nebolo také, aké sa na prvý pohľad zdalo. Navonok príbeh obalený pozlátkom bol pre mnohé dievčatá skôr utrpením, o ktorom počas života Hefnera nesmeli hovoriť. Až po jeho smrti začali na verejnosť prenikať šokujúce informácie zo života za bránami hniezda rozkoše, teda, aspoň Hefnerovej rozkoše.

Crystal bola dlhé roky počas vzťahu s Hefnerom odsudzovaná verejnosťou a obviňovaná z toho, že je len obyčajnou zlatokopkou. Po rokoch zahodila umelé riasy a dnes je krajšia ako kedykoľvek predtým. Zdroj: instagram

Po smrti "Playboy dedka" sa tak jeho sexi zajačiky rozpŕchli do sveta na čele s jeho poslednou manželkou Crystal Harris, ktorá ako jediná z dievčat zdedila po mediálnom magnátovi slušný majetok. Práve dedičstvo a Hefova náklonnosť však krásnej Crystal ničia život ešte aj dnes. Pre britský portál The Sun v rozhovore prezradila, ako ju vníma okolie a ako zvláda urážky a ohováranie. Život s Hefnerom mal pritom podľa jej slov jasné pravidlá, ktoré nebolo celkom jednoduché dodržať.

Hefnerovi Crystal učarovala už pri ich prvom stretnutí v roku 2008 vo vile Playboy, kde si milionár spokojne užíval orgie so svojimi modelkami.

Dva roky po jej príchode do domu sa jej Hefova sekretárka vypytovala na to, aký prsteň by sa jej páčil. Počas tých Vianoc v roku 2010 otvorila škatuľku s diamantovým prsteňom v hodnote 50 000 libier. „Na koleno si nekľakol. Iba povedal: ´Dúfam, že sa to hodí´. Hodilo sa to a začali sme plánovať svadbu. Všetko sa však udialo tak rýchlo," uviedla Crystal, ktorá po zásnubách od Hefnera najskôr utiekla v strachu, že tento život v zlatej klietke nie je pre ňu. S Hefnerom sa vzali nakoniec až na Silvestra v roku 2011 a od toho času až do jeho smrti mu bola oddanou manželkou. „Hef si uvedomil, čo je v živote najdôležitejšie, dokonca mu to trvalo až do jeho 85 rokov. Do konca života sa ku mne správal úplne inak. Správal sa ku mne s úctou," dodala Crystal.

Crystal Hefner s manželom. Zdroj: Facebook C. H.

Ani po svadbe či smrti Hefnera sa však v jej živote nič nezmenilo. Stretávala sa čím ďalej, tým častejšie s útokmi na svoju osobu. Jej bolesť je stále taká hlboká, že sa cítila nútená napísať začiatkom tohto mesiaca príspevok, v ktorom hovorí, že dostala veľa zbytočnej nenávisti. "Ľudia hovorili, že som hlúpa blondína, falošná, zlatokopka, ktorá Hefa skutočne nemilovala. Utrpela som útoky na môj vzťah s ním, na môj vzhľad, na moju inteligenciu. Bála som sa robiť rozhovory, pretože hneď ako som si sadla, zaútočili na mňa pre vekový rozdiel a ako prvé sa pýtali: ´Aký je váš sexuálny život?´" uviedla v rozhovore britský The Sun.

34-ročná Crystal nikdy nebola spomenutá v manželovej poslednej vôli. Pár mal predmanželskú zmluvu, čo znamenalo, že pravdepodobne nič nezdedí.

Vdova po Hughovi Hefnerovi Crystal má po troch rokoch od smrti manžela novú lásku. Zdroj: Instagram

Keďže boli v čase Hefnerovej smrti stále manželia, mala nárok na značnú časť dedičstva. Crystal tak zdedila hotovosť 7 miliónov dolárov a dom v Hollywood Hills v hodnote 5 miliónov dolárov, ktorý jej zanechal.

Zvyšok jeho majetku vo výške 45 miliónov dolárov sa rozdelil medzi jeho štyri deti, univerzitu a rôzne charitatívne organizácie. Od jeho smrti uplynú v septembri už štyri roky a, ako sa zdá, Crystal sa vo svojom živote konečne pohla ďalej. Na sociálnej sieti Instagram sa síce prezentuje stále priezviskom svojho zosnulého manžela, no už má po boku nového a omnoho mladšieho muža, než bol Hefner. Napriek všetkým klebetám Crystal tvrdí, že Hefa milovala celým svojím srdcom a deň, keď zomrel, sa do jej pamäte zapísal ako jedným z najsmutnejších, ktoré zažila.