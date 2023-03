Pri pohľade na krásnu tvár Kristíny Parks Fernandez (42) zalapá po dychu nejeden muž. Keď sa však táto sexi mamina troch detí zoblečie, muži neveria vlastným očiam. Kristína totiž búra všetky stereotypy krásy a pod šatami ukrýva telo, ktoré by jej mohol závidieť aj Arnold Schwarzenegger.

Kristína bola do roku 2016 úplne bežnou ženou a matkou, ktorá sa starala aj o svoj zovňajšok. Aktívne športovala, snažila sa jesť vyváženú stravu, no nejako extrémne to nepreháňala. Zlom v živote slobodnej mamičky nastal až v roku 2016, keď jej učarovala kulturistika po tom, ako si jej manžel zbalil kufre a opustil rodinu. V tom čase ešte netušila, že ju láska k tomuto silovému športu privedie k slušným peniazom.

Ako sama priznala, v detstve si prešla extrémnou šikanou a vďaka kulturistike nadobudla späť svoje sebavedomie. Dnes na bench-presse uzdvihne úžasných 170 kilogramov. Kariéra kulturistky a fitnes modelky jej však nestačila, a tak, aby uživila svoje tri deti, prišla so skvelým nápadom.

Na platforme pre dospelých si vytvorila účet a rozhodla sa, že namiesto erotického obsahu sa zameria skôr na fetiš. Jej cieľovou skupinou sú predovšetkým muži, ktorých namiesto ladných ženských kriviek vzrušujú svaly.

Zarába 17-tisíc mesačne

Podľa vlastných slov neposkytuje pornografiu, ale fetišistické videá. Na zvláštne požiadavky má pritom jasne dané pravidlá – vždy sa odmietne ukázať nahá od pása nadol a odmieta aj predvádzať, ako rozbíja veci či ničí ovocie. Jej fotografie a videá vyobrazujú ženskú silu, krásu a nadvládu. A veru to nebol zlý nápad.

Kristína má na spomínanej platforme tisíc sledujúcich, ktorí za jej obsah pravidelne platia. Mesačne si tak príde na krásnych 17-tisíc libier, vďaka čomu nemá problém uživiť svoje tri deti aj bez pomoci manžela.

„Nenatáčam pornovideá so sexuálnym aktom, ako si väčšina ľudí myslí. Moji priatelia a rodina ma veľmi podporujú a vedia, že sa držím svojich hraníc," uviedla v rozhovore pre britský portál Daily Star. Šikane sa však aj tak nevyhla. Podľa jej slov jej ľudia denne píšu nepekné správy o tom, že je škaredá, mužatka alebo ju obviňujú z užívania steroidov. „Ľudia ma doslova označujú za hnusného čudáka, ale už ma to nerozhodí ako kedysi,“ dodala.

Rovnaké problémy má aj s mužmi. Zatiaľ čo jej tvár zaujme takmer každého, jej svalnaté telo mnohých odradí.

