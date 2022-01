Hollywoodsky fešák a lámač ženských sŕdc Leonardo DiCaprio (47) patril ešte donedávna k najsexi mužom sveta. Ako sa však zdá, hercovi v uplynulom čase nepribudli len roky, ale aj kilá navyše, ktoré predviedol na exotickej pláži v St. Bart's, kde trávil romantické chvíle so svojou mladou priateľkou modelkou Camilou Morrone (24). Nové zábery herca zverejnil britský denník Daily Mail.

Zdroj: Evan Agostini

Okrem vášnivých dotykov a horúcich bozkov ukázal herec aj svoje rastúce brucho. Značne zostarnutý herec už zjavne nie je v takej forme ako kedysi a pred zdravým životným štýlom dal prednosť pohodlnosti. Na rozdiel od herca sa jeho partnerka na pláži predvádzala v sexi čiernych bikinách a na jej tele by ste len márne hľadali nejaké to kilo navyše. Čo poviete, spoznali by ste slávneho herca aj dnes?

Anketa Spoznali by ste slávneho herca na pláži? Nie 100% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

